«Я поняла, что презерватив он все-таки снял». Как здоровье женщины ставят под угрозу во время секса

Источник материала: Tut.by

Сеть давно стала площадкой для открытого обсуждения самых разных тем, в том числе — сексуальных прав женщин. Проект-менеджер Дарья Андреева написала пост о том, как мужчина подверг ее здоровье опасности во время секса, а женщины в комментариях массово признались в том, что такое происходило с ними не раз, но они не решались сказать: это не норма.





Вот, что написала Дарья.

«Короче. Зимой мне как-то написал парень, что нашел меня в тиндере и не хочу ли я пообщаться. Оказалось, что он переводчик-синхронист из Киева, любит советскую архитектуру, у нас куча общих знакомых, а в Харькове он проездом. Мы пошли поужинать, мне он понравился, решили пойти к нему.

Когда мы занялись сексом (тут никаких вопросов, все было по согласию), он заметил у меня контрацептивное кольцо и спросил, можем ли мы продолжить без презерватива. Я сказала — нет.

А в какой-то момент поняла, что презерватив он все-таки снял. Я в каком-то ступоре переспросила и получила ответ: «Да все ок, я не думаю, что у меня или у тебя есть что-то серьезное». Никаких скринингов он, естественно, не делал.

Я чувствую себя виноватой в этой истории, как будто моего «нет» недостаточно, как будто я должна была быть внимательнее или заранее разглядеть м****а, или не знаю что.

Но вообще-то виновата не я, а Михаил, с которым у меня 21 общий друг и который проигнорировал мое «нет» и снял презерватив, вдобавок не зная свой ВИЧ-статус.

Сегодня я сдала анализы и знаю, что, к счастью, Михаил меня ничем не заразил. (Так долго, потому что сначала я дожидалась, пока пройдет серое окно, а потом у меня было обострение тревожного расстройства, и мне было не до всего остального).

Я думаю, что про такие вещи надо говорить, и я очень надеюсь, что все общие знакомые этот пост прочтут и больше с Михаилом никто заниматься сексом не будет, потому что он м****к, который с**л на свою и чужую безопасность.





Конечно, в комментариях к посту Дарьи высказались не только девушки, которые попадали в аналогичные ситуации и сочувствовали автору, но и те, кто отметил: когда соглашаешься на секс с малознакомым мужчиной, нужно быть готовой ко всему и осознавать возможные последствия. Поддержали Михаила и другие мужчины, которые написали, что он сам, возможно, не заметил поначалу, что произошло, и ни в чем не виноват.

Тем не менее, молодой человек свою вину признал и проявил смелость, написав ответный пост:

«Я поступил плохо. Я не хочу больше поступать плохо. Не хочу, чтобы другие поступали плохо. Но этот пост — про секс, поэтому, если вас это смущает, можете переставать читать.

В январе этого года я по тиндеру познакомился с Дарьей Андреевой в Харькове, и мы пошли ко мне. Там я совершил проступок, который потенциально мог подвергнуть риску жизнь и здоровье как Дашины, так и мои. Условившись заниматься защищенным сексом, я в процессе перешел к сексу без презерватива.

Для меня такой ход событий был нормой. Я доверял человеку и был уверен в состоянии своего здоровья. Но причин доверять мне у Даши не было. Я не спросил согласия на это действие, а потом мы вроде обсудили этот момент, но уже по понятным причинам было поздно.

Утром мы разошлись, и мне показалось, что все нормально. Но ничего нормального в этом не было.

Ненормально нарушать чужие правила. Ненормально давить на «да», когда услышал «нет». Ненормально относиться к людям, как к игрушкам для секса. И тем более ненормально делать с чужим телом то, что тебе сказали не делать.





Я пишу этот пост, потому что я принес человеку боль и потому, что такое д****о происходит сплошь и рядом. Потому что мальчиков воспитывают в духе, что «нет» это «да». Но нет, ребят. «Нет» — это «нет».

Я хочу извиниться перед Дашей. И перед другими женщинами, с которыми я так поступал. За вред, который я им нанес. За давление, которое оказывал. И я хочу, чтобы люди, оказывавшие давление на меня, тоже задумались.

Даше большое спасибо. За то, что сделала публичный пост. И за то, что заставила меня написать об этих вещах. Потому что они происходят ночью, о них не говорят, и вроде ничего и не было. Но это преступление, за которым должна следовать ответственность.

Я пишу этот пост, потому что брать ответственность за зло это лучше, чем становиться злодеем. И потому что зло банально и скрывается за хорошими манерами. Но прилежные мальчики тоже совершают насилие над другими — и вот пример.

Если я когда-то с вами поступил плохо в спальне или за ее пределами, то сообщите мне, пожалуйста. Во многих из нас сидит маленький Вайнштейн, и надо его давить, пока мы можем».

А что вы думаете об этой ситуации?