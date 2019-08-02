Когда работа разрушает семью и психику. Психолог рассказывает, как перестать переживать из-за работы

Источник материала: Tut.by

Психолог Павел Зыгмантович в серии коротких видео «Скорая психологическая помощь» отвечает на вопросы, которые не дают вам жить спокойно. Если вам тоже есть о чем у него спросить, пишите на почту: lina@tutby.com c пометкой «Для Зыгмантовича». А пока — смотрите новый выпуск о том, что терпенье и труд все перетрут, включая ваше здоровье и личную жизнь.

Наша читательница написала о том, что устроилась на новую работу, где большие нагрузки и требовательное руководство. Девушка постоянно переживает за состояние дел, боится отключить телефон и просыпается в холодном поту из-за того, что накануне не успела доделать очередную задачу. Если все это вам знакомо, этот выпуск — для вас.