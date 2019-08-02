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10 из 10 сможет набрать только Бьорндален! Веселый тест про Дарью Домрачеву

03.08.2019 09:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Казалось бы, об одной из главных белорусских звезд спорта сказано и написано уже очень много. Но давайте в честь ее дня рождения (3 августа) проверим, как хорошо вы помните биографию Дарьи Домрачевой — ведь там полно забавных фактов!

 
 
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