10 из 10 сможет набрать только Бьорндален! Веселый тест про Дарью Домрачеву

Источник материала: Tut.by

Казалось бы, об одной из главных белорусских звезд спорта сказано и написано уже очень много. Но давайте в честь ее дня рождения (3 августа) проверим, как хорошо вы помните биографию Дарьи Домрачевой — ведь там полно забавных фактов!