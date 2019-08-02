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10 из 10 сможет набрать только Бьорндален! Веселый тест про Дарью Домрачеву
Источник материала: Tut.by
Казалось бы, об одной из главных белорусских звезд спорта сказано и написано уже очень много. Но давайте в честь ее дня рождения (3 августа) проверим, как хорошо вы помните биографию Дарьи Домрачевой — ведь там полно забавных фактов!
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