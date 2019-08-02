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«Когда пена не помогла, взяли скотч». Строительные «лайфхаки» на «Доске позора»

03.08.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Если в здании разбито одно стекло и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна», — говорится в теории разбитых окон, которую сформулировали американские социологи еще в 1982 году. Согласно ей, человек нарушает закон не только из-за неправильного воспитания. Огромное влияние на него и его поступки оказывает то, что он видит вокруг. В общем смысл такой: там, где за порядком не следят и не занимаются своевременным ремонтом, в скором времени стане еще хуже. У нас на «Доске позора» в этот раз есть тому подтверждение.

Например, как мы уже писали, возле вокзала в Ратомке раньше стояли мусорные контейнеры и ограждение. Пару месяцев назад всё демонтировали, а взамен ничего не поставили. И кое-кто решил, что все равно нужно бросать мусор на этом месте. Один бросил, второй посмотрел, что уже намусорено, — бросил тоже.


Фото предоставлено читателем

Пакеты не убрали, штраф никому не выписали, и люди за несколько недель натаскали сюда уже огромную кучу! Может, пора остановить этот эксперимент?


Фото предоставлено читателем

Витебск, станция Лучеса. Вот такое состояние ступенек на подходе к платформе.


Фото предоставлено читателем

Проспект Победителей. Дорожки за домом № 3 возле автостоянки «не срослись».


Фото предоставлено читателем

Борисов, улица Серебренникова. Нам пишут, что около дома № 28 и входа в школу есть «аномальная» зона: каждый раз после дождя разливается озеро, через которое невозможно пройти не только детям в школу, но и даже проехать машине мимо. Потоп длится месяцами. Люди готовы обратиться уже к экстрасенсам с этой проблемой — городские службы ее решить не могут.


Лужа стоит и весной, и летом


Орша, улица Белинского, 52. Здесь, говорят, самое удобное место для перехода через дорогу, особенно с ребенком в коляске.


Фото предоставлено читателем

Лепель, центральный парк. Проката катамаранов и лодок давно нет, да и пристань в ужасном состоянии. Люди просят починить ее и вернуть прокат.


Фото предоставлено читателем

Гомель, Кирова, 47, центр города. Ужасное состояние тротуара.


Фото предоставлено читателем

Оживленный перекресток в Гомеле, пересечение проспекта Космонавтов и улицы Полесской. Яма глубиной 20 см, из которой торчит обрезанная труба.


Фото предоставлено читателем

Поставы, улица Космонавтов, 27. Ступеньки у входа в подъезд пора ремонтировать. И скамеечку было бы неплохо докрасить.


Фото предоставлено читателем

Гомель, микрорайон Мельников Луг, вход в зону отдыха «Обкомовское озеро». Пешеходную и автомобильную дорогу почему-то не доделали.


Фото предоставлено читателем

Дорожка к магазину «Корона» в агрогородке Ждановичи.


Фото предоставлено читателем

Вот такой замечательный бассейн «олимпийского» размера достался жителям новостройки в Боровлянах по адресу: улица Интернациональная, 35. Оптимисты не унывают: зимой будет замечательный каток!


Фото предоставлено читателем

А вот жителям 2-го переулка Якуба Коласа в Слуцке похожий бассейн на проезжей части порядком надоел за 12 лет. Они жалуются, а их «кормят» обещаниями по ремонту дороги.



Витебск, улица Ленинградская, 98, первый подъезд. Тротуары сделали буквально месяц назад, но не угадали с уровнем — пандус от подъезда оказался ниже уровня тротуара.


Фото предоставлено читателем

Эти дорожки разбирали перед установкой бытовки с малярами, которые красили дома вдоль проспекта Строителей в Витебске. Положить назад плитку ровно и целой у строителей не получилось.


Фото предоставлено читателем

Классика жанра: путь в никуда. Вот, например, пешеходный переход на улице Игнатовского в Минске.


Фото предоставлено читателем

Пешеходный переход в Жодино.


Фото предоставлено читателем

А еще в Жлобине такой переход есть — по улице Карибского, возле нового микрорайона.


Фото предоставлено читателем

Минск, улица Слободская, 37. Возможно, где-то рядом ведутся строительные работы, но зачем же детскую площадку доводить до такого состояния?




В песочнице нет песка, нет горки, пешеходных дорожек, детские турники стоят без крепления, скамейка сломана. И главное — вокруг грязища.



Провал «земной коры» у магазина «Детский мир» на Рокоссовского, 145. Люди говорят, что он уже несколько лет существует. Может, его в научных целях не заделывают? Хотя эта палка на исследовательский прибор особо не похожа.


Фото предоставлено читателем

Жодино, между Советской, 13 и новым домом по Советской, 21а. Рядом с новой детской площадкой стоит старый столб с обрезанными кабелями. Читатель интересуется, когда его совсем уберут: вид только портит.


Фото предоставлено читателем

Минск, Карбышева, возле магазина «Златка». Тут все понятно: сломанную плитку нужно заменить.


Фото предоставлено читателем

Пешеходная дорожка возле дома № 48 по улице Седых в Минске. Что с ней не так? Строители, которые делали капремонт соседнего дома, сначала взялись ее ремонтировать, а потом бросили, и работы уже почти год не ведутся.



Городея, улица Терешковой, 5. У электрика просили розетку? Вот, пользуйтесь.


Фото предоставлено читателем

Проспект Пушкина, 12A, Минск. Деревьев нет, да и парковка так себе.


Фото предоставлено читателем

Туалет в ресторане «Герион» в Смолевичах. Здесь рады всем гостям сразу.


Фото предоставлено читателем

Минский район, агрогородок Лесной. Когда-то тротуар для заезда техники на стройку разобрали, а восстановить так и не решились.


Фото предоставлено читателем

Агрогородок Лесной. Там обнаружили прямо на пешеходной дорожке инженерное сооружение в виде возвышенного люка. Можно сказать проще: царь-люк.


Фото предоставлено читателем

Агрогородок Слобода Озерицкая, улица Молодежная, 2. В подъезде нет входной двери, уже пошел второй год, как обещают поставить.


Фото предоставлено читателем

Вот такую «Табакерку» поставили в Гомеле на улице Весенней — как теперь ходить по тротуару?


Фото предоставлено читателем

Боровляны, Березовая роща, 106. Своеобразный способ заделать трещины во входных группах, которые «отваливаются» от дома (все 7 штук). Когда пена перестала помогать (продержалась 3 месяца), решили просто замазать и армировать строительным скотчем.



Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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