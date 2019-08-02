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В Китае 38 человек отравились хлором в бассейне
Источник материала: Партизан
В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали 38 человек.
Об этом пишет China Daily. По данным издания, инцидент произошел около 19:00 по местному времени (15:00 по бакинскому времени) в бассейне «Жуйлай», работающем в тестовом режиме, пишет
38 пострадавших были госпитализированы с симптомами тошноты и головокружения, 23 их них уже выписаны из больницы. Местные власти направили специальную рабочую группу для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали 38 человек.
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