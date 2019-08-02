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Более 1 млн москвичей готовы выйти на протест 3 августа

03.08.2019 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Москва готовится к очередному протесту за допуск оппозиции к выборам.

Более 1 млн москвичей готовы выйти на протест 3 августа
Фото: Виктор Гусейнов
Всю неделю москвичам поступали звонки от социологических компаний. И вот появились первые результаты соцопросов. Фонд Петербургская политика пишет, что чуть более 30 % москвичей поддерживают протесты, а почти 38 % выступают против таких действий, пишет Белсат.

Причём, как говорят социологи, число выступающих против заметно выросло по сравнению с прошлой неделей – на 7 %. В массовых задержаниях в прошлую субботу до трети жителей столицы винят участников и организаторов, а также силовиков и власти. Участие в акции протеста 3 августа, по данным опроса, готовы принять 11 % москвичей.


Как заметила Медуза на московские акции выходит гораздо больше людей, чем регистрируется на них в социальных сетях. Московские власти же на завтра внезапно заявили о проведении фестиваля Шашлык Live с участием известных музыкантов. Правда, часть музыкантов уже написала, что ни про какой фестиваль завтра они не знают.

Выйдут или нет жители столицы на Бульварное кольцо, испугают ли их ночные обыски и аресты, всю неделю проходящие в Москве, мы узнаем завтра 3 августа. 

Белсат с 13.30 по Москве будет работать для вас в прямом эфире в YouTube и социальных сетях с московской акции протеста и показывать все происходящее в столице.
 
 
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Москва готовится к очередному протесту за допуск оппозиции к выборам.
 
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