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Месси дисквалифицировали на три месяца за критику чиновников

03.08.2019 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Южноамериканская федерация футбола (CONMEBOL) приняла решение о дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси сроком на три месяца, сообщает El Mundo.

Лионель Месси, Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Дисквалификация футболиста начинается 3 августа. Таким образом, форвард не сможет играть за национальную команду Аргентины в товарищеских матчах против сборных Чили, Мексики и Германии. Кроме того, Месси обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов, пишет Лента.ру .

25 июля сообщалось о том, что Месси отметился критическим высказыванием в адрес организации во время Кубка Америки, который завершился в Бразилии.

Футболист уже получил наказание за удаление в матче за третье место на турнире против команды Чили. Поведение аргентинца стоило ему штрафа в размере 1,5 тысячи долларов и отстранения на один матч.


После поражения в полуфинале Кубка Америки от хозяев турнира бразильцев со счетом 0:2 Месси обвинил конфедерацию в коррупции. Позже футболист принес извинения.
 
 
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Южноамериканская федерация футбола (CONMEBOL) приняла решение о дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси сроком на три месяца, сообщает El Mundo.
 
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