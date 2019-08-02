Кто из спортсменов приедет в Минск на легкоатлетический матч Европа — США, и что ждет зрителей









— Безусловно, это историческое событие не только для нашей страны, но и для всего легкоатлетического мира, — отметил собеседник. — Матч США — СССР состоялся в 1973 году, а спустя 46 лет мы возрождаем эту традицию — противостояние двух сильнейших сборных, не в обиду всем остальным странам и континентам.





— Кто из известных атлетов выступит на соревнованиях в Минске?





— Сборная США укомплектует состав в конце июля, после национального чемпионата. Команда Европы определится с составом к 1 сентября. На сегодняшний день мы точно знаем имена трех звезд мирового уровня, которые войдут в состав команды Старого Света, — чемпион мира в беге на 200 м Рамиль Гулиев из Турции, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка Рио-2016 в прыжках с шестом гречанка Екатерини Стефаниди. Эта тройка получила статус звездных послов и помогает в продвижении матчевой встречи.





— Сколько белорусских легкоатлетов выступят в составе сборной Европы?





— Изначально принимающей стороне была выделена квота — шесть человек, но Белорусская федерация легкой атлетики добилась увеличения до 10. Но и это не предел. Если отечественные атлеты в разных видах программы войдут в топ-4 европейского рейтинга, то завоюют право выступать на турнире. Уже сегодня точно можем сказать, что прыгун в высоту Максим Недосеков и барьеристка Эльвира Герман войдут в число участников.





— Билеты в продаже с 4 мая. Насколько активно их раскупают?





— Несмотря на то что мы пока не проводили активной рекламной кампании, квитки продаются. Прибудут зрители из России, Германии. Радует факт, что мы получаем заявки от белорусских и иностранных компаний, которые хотят выкупить VIP-ложи, чтобы показать своим клиентам и гостям эти соревнования. Добавлю: есть система скидок. Так, для детей до 5 лет предусмотрен бесплатный вход, до 12 лет — за половину стоимости билета.





— Расскажите о размере призовых для победителей и призеров.





— Призовой фонд составляет около миллиона долларов. За победу в индивидуальном виде программы атлет получит 7 тыс. евро, за последнее, 8-е место — 500 евро. В эстафетах — чуть меньше. Для события такого масштаба сумма более чем приличная.





— Будет ли предусмотрена развлекательная программа для зрителей?





— Конечно, мы планируем и концерты, и лотереи, и игровые зоны в чаше стадиона. Организуем выставку техники от наших партнеров. Словом, будет на что посмотреть и в чем поучаствовать.





Справочно





В каждом виде программы выступят по 8 спортсменов (4 представителя от Европы и 4 — от США). Всего в 37 дисциплинах сразятся 304 спортсмена. В первый соревновательный день разыграют 18 комплектов медалей, во второй — 19.





Фото из архива агентства «Минск-Новости»



