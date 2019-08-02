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Кто из спортсменов приедет в Минск на легкоатлетический матч Европа — США, и что ждет зрителей

03.08.2019 08:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О предстоящей легкоатлетической матчевой встрече Европа — США, которая пройдет в сентябре на стадионе «Динамо», корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал генеральный координатор проекта Александр Бут-Гусаим.



— Безусловно, это историческое событие не только для нашей страны, но и для всего легкоатлетического мира, — отметил собеседник. — Матч США — СССР состоялся в 1973 году, а спустя 46 лет мы возрождаем эту традицию — противостояние двух сильнейших сборных, не в обиду всем остальным странам и континентам.

— Кто из известных атлетов выступит на соревнованиях в Минске?

— Сборная США укомплектует состав в конце июля, после национального чемпионата. Команда Европы определится с составом к 1 сентября. На сегодняшний день мы точно знаем имена трех звезд мирового уровня, которые войдут в состав команды Старого Света, — чемпион мира в беге на 200 м Рамиль Гулиев из Турции, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка Рио-2016 в прыжках с шестом гречанка Екатерини Стефаниди. Эта тройка получила статус звездных послов и помогает в продвижении матчевой встречи.

— Сколько белорусских легкоатлетов выступят в составе сборной Европы?

— Изначально принимающей стороне была выделена квота — шесть человек, но Белорусская федерация легкой атлетики добилась увеличения до 10. Но и это не предел. Если отечественные атлеты в разных видах программы войдут в топ-4 европейского рейтинга, то завоюют право выступать на турнире. Уже сегодня точно можем сказать, что прыгун в высоту Максим Недосеков и барьеристка Эльвира Герман войдут в число участников.

— Билеты в продаже с 4 мая. Насколько активно их раскупают?

— Несмотря на то что мы пока не проводили активной рекламной кампании, квитки продаются. Прибудут зрители из России, Германии. Радует факт, что мы получаем заявки от белорусских и иностранных компаний, которые хотят выкупить VIP-ложи, чтобы показать своим клиентам и гостям эти соревнования. Добавлю: есть система скидок. Так, для детей до 5 лет предусмотрен бесплатный вход, до 12 лет — за половину стоимости билета.

— Расскажите о размере призовых для победителей и призеров.

— Призовой фонд составляет около миллиона долларов. За победу в индивидуальном виде программы атлет получит 7 тыс. евро, за последнее, 8-е место — 500 евро. В эстафетах — чуть меньше. Для события такого масштаба сумма более чем приличная.

— Будет ли предусмотрена развлекательная программа для зрителей?

— Конечно, мы планируем и концерты, и лотереи, и игровые зоны в чаше стадиона. Организуем выставку техники от наших партнеров. Словом, будет на что посмотреть и в чем поучаствовать.

Справочно

В каждом виде программы выступят по 8 спортсменов (4 представителя от Европы и 4 — от США). Всего в 37 дисциплинах сразятся 304 спортсмена. В первый соревновательный день разыграют 18 комплектов медалей, во второй — 19.

Фото из архива агентства «Минск-Новости»
 
Теги: Минск
 
 
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О предстоящей легкоатлетической матчевой встрече Европа — США, которая пройдет в сентябре на стадионе «Динамо», корреспонденту агентства...
 
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