На хлебозаводы Минска 6 августа поступит мука из зерна нового урожа

сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов». Об этомкорреспонденту агентства «Минск-Новости» в ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов».





— Как невеста перед свадьбой, зерно должно отлежаться, подготовиться, иначе хлеб получиться низкого качества, — рассказывает начальник производственно-технологической лаборатории ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» Мария Гапеева.













Мука нового урожая в производственный процесс будет вводиться постепенно: 6 августа 30 % свежей муки смешают с мукой из зерна прошлого года, в середине августа – уже поровну, а с 20 августа хлеб начнут выпекать на 100% из муки нового урожая.





— Благодаря жаркому июню, пшеница выросла с хорошими показателями клейковинных белков, поэтому хлеб будет вкусным, румяным и пышным, — отмечает М.Гапеева.



