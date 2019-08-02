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На хлебозаводы Минска 6 августа поступит мука из зерна нового урожа
Источник материала: Партизан
С 6 августа столичные хлебозаводы начнут печь хлеб из муки нового урожая
Об этом
— Как невеста перед свадьбой, зерно должно отлежаться, подготовиться, иначе хлеб получиться низкого качества, — рассказывает начальник производственно-технологической лаборатории ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» Мария Гапеева.
Мука нового урожая в производственный процесс будет вводиться постепенно: 6 августа 30 % свежей муки смешают с мукой из зерна прошлого года, в середине августа – уже поровну, а с 20 августа хлеб начнут выпекать на 100% из муки нового урожая.
— Благодаря жаркому июню, пшеница выросла с хорошими показателями клейковинных белков, поэтому хлеб будет вкусным, румяным и пышным, — отмечает М.Гапеева.
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С 6 августа столичные хлебозаводы начнут печь хлеб из муки нового урожая
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