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На хлебозаводы Минска 6 августа поступит мука из зерна нового урожа

03.08.2019 07:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 6 августа столичные хлебозаводы начнут печь хлеб из муки нового урожая

Об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов».

— Как невеста перед свадьбой, зерно должно отлежаться, подготовиться, иначе хлеб получиться низкого качества, — рассказывает начальник производственно-технологической лаборатории ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» Мария Гапеева.



Мука нового урожая в производственный процесс будет вводиться постепенно:  6 августа 30 % свежей муки смешают с мукой из зерна прошлого года, в середине августа – уже поровну, а с 20 августа хлеб начнут выпекать на 100% из муки нового урожая.

— Благодаря жаркому июню, пшеница выросла с хорошими показателями клейковинных белков, поэтому хлеб будет вкусным, румяным и пышным, — отмечает М.Гапеева.
 
Теги: Минск
 
 
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С 6 августа столичные хлебозаводы начнут печь хлеб из муки нового урожая
 
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