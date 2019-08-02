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Как белорусский IT-бизнесмен покоряет российский рынок

03.08.2019 07:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания Itransition, которой владеет белорус Сергей Гвардейцев, заняла лучшее за последние шесть лет место в рэнкинге крупнейших российских фирм в области информационных и коммуникационных технологий.

Увеличив по итогам 2018 года выручку на 61,2%, группа Itransition поднялась на пять позиций в рэнкинге, ежегодно составляемом рейтинговым агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»), пишет zautra.by

На этот раз Itransition заняла 17-е место с суммарным объемом выручки от ИКТ-деятельности 5,105 млрд российских рублей. Для сравнения: у трех лидеров российского рынка – «Национальной компьютерной корпорации»,  «Ланит» и Softline – этот показатель по итогам прошлого года составил, соответственно, 177,1 млрд. (прирост 9,8%), 141,4 млрд. (19,7%) и 87,3 млрд. (31,2%) российских рублей.

Центральный офис и один из центров разработки российской дочки Itransition «Итранзишн Рус» находятся в Санкт-Петербурге. В рэнкинге указывается и число сотрудников компании – 1766 человек. За прошлый год их стало больше на 336 человек.


Отметим, что рэнкинг составляется на основании финансовых данных, которые предоставляются самими  участниками рынка. На этот раз в нем отсутствуют показатели крупнейшего разработчика программного обеспечения с белорусскими корнями EPAM Systems, который имеет несколько офисов в России. Также не представила свою информацию Wargaming Group,центры разработок которой находятся в Санкт-Петербурге и Москве, и некоторые другие белорусские бизнесы, работающие на российском рынке.  
 
 
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Компания Itransition, которой владеет белорус Сергей Гвардейцев, заняла лучшее за последние шесть лет место в рэнкинге крупнейших российских фирм в области...
 
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