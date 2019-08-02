|
Хорошая новость: Пропавший вилейчанин почти две недели пас коров в соседнем районе
Источник материала: Партизан
31 июля Александр Кулицкий созвонился с братом, а 1 августа пришел в Вилейский РОВД.
Александра Кулицкого искали несколько дней. Мужчина жил в Вилейке с отцом и матерью. 19 июля он ушел из дома, ничего не сказав родителям. Через пять дней мама Кулицкого обратилась в милицию,
Как сообщил МЛЫН.BY старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Вилейского РОВД Виталий Послед, 42-летний мужчина вместе с новым знакомым уехал в Докшицкий район пасти коров. Телефонов у мужчин не было, поэтому Александр не смог связаться с родными. При первой же возможности он позвонил брату и рассказал, где находится.
1 августа мужчина приехал в Вилейку и пришел в РОВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 июля Александр Кулицкий созвонился с братом, а 1 августа пришел в Вилейский РОВД.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)