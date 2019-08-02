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Хорошая новость: Пропавший вилейчанин почти две недели пас коров в соседнем районе

03.08.2019 07:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

31 июля Александр Кулицкий созвонился с братом, а 1 августа пришел в Вилейский РОВД.

Александра Кулицкого искали несколько дней. Мужчина жил в Вилейке с отцом и матерью. 19 июля он ушел из дома, ничего не сказав родителям. Через пять дней мама Кулицкого обратилась в милицию, пишет Млын.

Как сообщил МЛЫН.BY старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Вилейского РОВД Виталий Послед, 42-летний мужчина вместе с новым знакомым уехал в Докшицкий район пасти коров. Телефонов у мужчин не было, поэтому Александр не смог связаться с родными. При первой же возможности он позвонил брату и рассказал, где находится.

1 августа мужчина приехал в Вилейку и пришел в РОВД.
 
 
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31 июля Александр Кулицкий созвонился с братом, а 1 августа пришел в Вилейский РОВД.
 
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