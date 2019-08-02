Пинск посетил митрополит Минский и Заславский Павел

Источник материала: Пинский Вестник

На минувшей неделе Пинск принимал у себя летний слет молодежи Белорусской православной церкви, который по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, проходи во второй раз.



Организаторами слета выступили синодальный отдел по делам молодежи Белорусской православной церкви и приход храма Святых благоверных князей Петра и Февронии.



Подобные слеты проводятся с целью актуализации и продвижения евангельских ценностей среди современной молодежи.

Более двухсот молодых людей со всей страны и не только посещали святыни Пинщины и Столинщины, слушали лекции священнослужителей. Нашлось время и для активного отдыха - для них проводились различные мастер-классы, игры, квесты и экскурсии. Главным событием слета традиционно стала ночная Божественная литургия.



Участникам, безусловно, запомнятся беседы, на которых обсуждались актуальные вопросы современного общества, наставления митрополита Павла. Он специально приехал на Пинщину, чтобы встретиться с молодежью. Митрополит почеркнул внимание, что проведение такого слета, это отличный повод объединить православную молодежь, привлечь детей, в душах которых с раннего возраста можно поселить веру. Веру в Бога и веру в себя.



- Мечтайте. Мечтайте много, но не понапрасну, - учит митрополит Павел. - Главное в мечтах - их воплощение в жизнь.



Кроме того, владыка отметил, что сейчас православная церковь и вера проходят испытание свободой.



- Казалось бы, современное общество предлагает человеку неограниченную свободу выбора, но зачастую в результате такой свободы человек становится рабом более сильного влечения, а значит, подвергается сомнению и его свобода. Для нас же, христиан, свобода коренится в абсолютном начале - Боге, и если человек подчинит свою волю Божественной, то он обретет высшую свободу, именно истина Христова делает нас свободными, - подчеркнул владыка Павел.



Беседы и лекции священнослужителей направлены то, чтобы помочь молодым людям определиться с духовными и нравственными ориентирами в жизни. Каждый участник слета остался в восторге от происходящего, ребята активно и с пользой для души и тела провели время.





Хотя слет православной молодежи проводится недавно, уже набирает обороты и пользуется популярностью. Юным прихожанам он дает возможность завести новые знакомства , пообщаться с интересными гостями, встретиться с представителями разных православных молодежных организаций, обсудить волнующие вопросы.

Подготовила Ирина ДЕНИСОВИЧ

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