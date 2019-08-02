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Попал в больницу, а страховка в смартфоне. Что делать с онлайн-полисами

03.08.2019 09:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси растет мода на онлайн-страховки. Оформить их можно со смартфона, а использовать — внутри страны и за границей. Такие услуги, например, стали предлагать белорусские банки. Правда, сам по себе полис все равно будет выпущен страховой компанией. Вот только поможет ли он оплатить госпиталь в Испании или вызов врача в Турции? FINANCE.TUT.BY выяснил, что дают виртуальные страховки, как работают и насколько безопасны.


Изображение: Paul Hanaoka / unsplash.com

— Онлайн-страховки сейчас на пике популярности, чему содействует отпускной сезон. Большинство туристов стараются оформить полис перед путешествием, и многие это делают со смартфона — ведь так быстрее и удобнее. Например, оформление в приложении Insync происходит в пару кликов — даже не нужно вводить свои данные, которые уже есть в системе. Что касается функционала, то виртуальная страховка ничем не уступает бумажной версии, — уверяет ведущий специалист Альфа-Банка Виктор Середа.

И все же чем онлайн-страховка отличается от обычной?

Прежде всего, отсутствием бумажного носителя. Виртуальная страховка существует в виде цифрового документа, который можно открыть с любого устройства, будь то ноутбук, смартфон или планшет. Для душевного спокойствия онлайн-страховку можно распечатать, а если этого покажется мало — подъехать в офис страховой компании и забрать бумажный документ с рукописной подписью. Но это уже крайности — цифрового аналога более чем достаточно.

Есть и еще одно отличие: если бумажный полис вступает в силу после его оформления в офисе, то онлайн-страховка начинает действовать на второй день с момента регистрации в мобильном приложении.

Что и кого можно застраховать через интернет?

Пока со смартфона можно оформить два типа страховок — при выезде за границу и на имущество. За другими видами полисов пока нужно идти в офис страховщика.

Родственников можно застраховать точно так же, как и себя. То же самое касается друзей и коллег по работе — нужно лишь знать их данные. По сути, в интернете можно застраховать любого гражданина Беларуси.

Что делать с виртуальной страховкой при ЧП за границей?


Фото: pixabay.com

Как вести себя с бумажной страховкой более-менее понятно. А вот что делать, если физически бумажки в руках нет? На самом деле механизм действий такой же, как и при наличии обычной страховки. Существует два сценария: первый — изначально покрывать медицинские расходы полисом, второй — платить своими деньгами, а уже на родине требовать полную компенсацию.

При первом сценарии нужно позвонить по номерам, которые указаны в полисе. Это касается как бумажной страховки, так и цифровой. Оператор скажет, как действовать и куда обратиться. Но можно действовать и самому: обратиться в ближайшую клинику, оплатить ее услуги, забрать документы об оплате и показать их страховой уже в Беларуси. Все потраченные деньги будут возвращены, и тут тоже не важно, где был оформлен полис — в офисе или интернете. Главное, чтобы соблюдались условия страховой компании.

Если вдруг окажусь в госпитале за рубежом, мне что ли смартфон показывать?

Как правило, ничего показывать не надо. Вы связываетесь со страховой, а ее специалисты сами звонят и решают вопросы. Но если вдруг такая ситуация возникнет, то можно показать онлайн-страховку на телефоне.

— В случае чего онлайн-страховку можно показать персоналу клинику с экрана смартфона. Или же заранее распечатать перед поездкой: полис хотя и цифровой, но на нём присутствуют все печати и реквизиты. Пока каких-либо проблем с этим не было. Тем более что в Европе виртуальные страховки очень распространены — ими там никого не удивишь, — заверяет представитель Альфа-Банка.

И все же если в чужой стране попросят документ с печатью?


Фото: TUT.BY

Такая ситуация маловероятна. Но если что, цифровой полис почти идентичен бумажному — в нем есть печать и реквизиты. Все клиники в странах Европы знают, что такое онлайн-страховка: объяснять и уж тем более убеждать их в чем-то не придется. Но если, скажем, вам понадобилась помощь врача в Непале или Камбоджи, то можно просто обратиться к специалистам страховой по звонку или через мессенджеры.

Отличается ли виртуальная страховка по цене?

Она стоит столько же, сколько и обычная. Преимущества — в том, что не нужно никуда идти и ждать, пока специалист заполнит документ. Все оформление в приложении происходит автоматически.

Если я уже за границей, могу ли оформить через интернет страховку?

Вот здесь кроется интересный лайфхак. С одной стороны, медицинская страховка по правилам должна быть получена до выезда за границу. С другой — при оформлении в интернете не будут же проверять, где вы физически находитесь. Пользователю делают лимит доверия, надеясь, что он им не злоупотребит. Так что теоретически онлайн-страховку можно оформить уже за рубежом. Однако в любом случае она начнет действовать только на второй день.

При страховании недвижимости нужен техпаспорт, а как в интернете?

Техпаспорт и свидетельство о регистрации не требуются. Чтобы оформить цифровой полис, достаточно указать адрес квартиры и ее владельца.

Можно ли выбирать размер страховой суммы?


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Для онлайн-страховки можно выбрать размер страховой суммы. Если вы собираетесь за границу, то можете сами определить лимит — 50 или 70 тысяч долларов (или евро — для Шенгенской зоны). При страховании имущества максимальные суммы варьируются от 30 до 70 тысяч рублей, что также зависит от площади жилья.

Какие данные нужны для оформления страховки в интернете?

Требуется ввести свои инициалы и паспортные данные, а в случае страхования имущества — еще и адрес.

— Если вы уже пользуетесь мобильным банком, то система и так знает всю необходимую информацию, так что нужно лишь подтвердить ее, после чего выбрать тип полиса и размер страховой суммы. Весь процесс занимает пару минут, — отмечают в Альфа-Банке.

Стоит отметить, что все данные шифруются точно так же, как при совершении платежа или перевода в мобильном банке. Все сведения считаются строго конфиденциальными и известны только банку и страховой компании.

Берет ли банк комиссию за страховки?

Оплатить страховку можно прямо в приложении. После оформления появляется окно ЕРИП, через который предлагается провести платеж. Банковская комиссия не взимается. Банк выступает связующим звеном между клиентом и страховой компанией. И это никак не влияет на стоимость цифрового полиса.

 
 
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В Беларуси растет мода на онлайн-страховки. Оформить их можно со смартфона, а использовать - внутри страны и за границей.
 
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