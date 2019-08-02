«В нашей работе нет ничего необычного…»

Источник материала: Вороновская газета





Так считает животновод по обслуживанию телят МТФ «Лопатишки» коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Экспериментальная база «Погородно» Валентина Козел, имя которой занесено на районную Доску почета.

С лучшей телятницей предприятия встречаемся во второй половине дня. Красивая, бодрая и улыбчивая. А ведь до этого уже прошел не один час напряженного труда.

— На ферму прихожу в половине шестого утра, — как о чем-то обычном рассказывает Валентина Тодоровна. — Чищу кормушки, выпаиваю самых маленьких молозивом, а телят постарше — молочком, раздаю комбикорма, добавки… Для каждого возраста — свой рацион. Конечно, водичка в свободном доступе. С двух месяцев начинаем понемногу приучать телят к сенажу. Все делаем по технологии, строго по графику.

— И много у вас таких симпатичных «воспитанников»? Как они прибывают в весе?

— Вместе с Оксаной Шадюль и Анной Родевич обслуживаем сейчас 220 теляток, иногда бывает и больше. Все зависит от растелов. В наши руки телочки и бычки, так называемые молочники, поступают от самого рождения. Растут хорошо, в среднем за сутки прибавляют в весе на 700 граммов. Здоровенькие. Приходя на работу, сразу проверяем, как они себя чувствуют, бодрые ли?.. Если что-то не так, сразу же ставим в известность бригадира фермы, ветврача. Растим телят до трех месяцев и передаем в старшую группу другим животноводам, а к нам поступают новорожденные. Вот такой конвейер получается, не успеваешь и привыкнуть к своим подопечным. Так и работаю, ничего сверхъестественного в этом нет, приловчилась за много лет.

— Как пришли в эту нелегкую отрасль сельского хозяйства?

— 24 года работаю, и все время на этой ферме. Сначала оператором машинного доения, а с 2012-го — ухаживаю за телятами. Родом я из Заболоти, а в Погородно привело меня замужество. Дочь Анастасия окончила Лидский музыкальный колледж, будет работать в музыкальной школе учителем. Сыну Максиму чуть-чуть не повезло — не хватило 2-х баллов, чтобы учиться в Белорусской государственной академии авиации на факультете гражданской авиации. Обидно, конечно. Теперь будем пробовать поступить на платное обучение в ГрГУ им. Я.Купалы на инженера-программиста, данные у него есть. А младшенькому Леонарду 10 лет, он у нас артист, любит петь. Участвовал даже в районном конкурсе «Чароўны мікрафон». Хорошие дети, трудолюбывые, помогают по дому. Хозяйство у нас большое: коровка, свиньи, куры, кошки, собака, огород… Горжусь детьми, пусть найдут свою дорогу в жизни, а мы, родители, будем помогать. До пенсии еще далеко…

— Валентина Тодоровна, Вы такая искренняя, жизне-радостная…

— А чего грустить? Живем в мирной стране. В семье порядок, все здоровы, неголодные, одеты, обуты, на работу езжу на своей легковушке, значит, не бедствуем. Коллектив на ферме хороший, заботливое руководство сельхозпредприятия. Соседи в агорогородке дружные, всегда готовы прийти на помощь друг другу. Все это и есть простое человеческое счастье.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.