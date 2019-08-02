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«В нашей работе нет ничего необычного…»

03.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«В нашей работе нет ничего необычного…»

Так считает животновод по обслуживанию телят МТФ «Лопатишки» коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Экспериментальная база «Погородно» Валентина Козел, имя которой занесено на районную Доску почета.

С лучшей телятницей предприятия встречаемся во второй половине дня. Красивая, бодрая и улыбчивая. А ведь до этого уже прошел не один час напряженного труда.  

— На ферму прихожу в половине шестого утра, — как о чем-то обычном рассказывает Валентина Тодоровна. — Чищу кормушки, выпаиваю самых маленьких молозивом, а телят постарше — молочком, раздаю комбикорма, добавки… Для каждого возраста — свой рацион. Конечно, водичка в свободном доступе. С двух месяцев начинаем понемногу приучать телят к сенажу. Все делаем по технологии, строго по графику.

— И много у вас таких симпатичных «воспитанников»? Как они прибывают в весе?

— Вместе с Оксаной Шадюль и Анной Родевич обслуживаем сейчас 220 теляток, иногда бывает и больше. Все зависит от растелов. В наши руки телочки и бычки, так называемые молочники, поступают от самого рождения. Растут хорошо, в среднем за сутки прибавляют в весе на 700 граммов. Здоровенькие. Приходя на работу, сразу проверяем, как они себя чувствуют, бодрые ли?.. Если что-то не так, сразу же ставим в известность бригадира фермы, ветврача. Растим телят до трех месяцев и передаем в старшую группу другим животноводам, а к нам поступают новорожденные. Вот такой конвейер получается, не успеваешь и привыкнуть к своим подопечным. Так и работаю, ничего сверхъестественного в этом нет, приловчилась за много лет.

— Как пришли в эту нелегкую отрасль сельского хозяйства?

— 24 года работаю, и все время на этой ферме. Сначала оператором машинного доения,  а с 2012-го — ухаживаю за телятами. Родом я из Заболоти, а в Погородно привело меня замужество. Дочь Анастасия окончила Лидский музыкальный колледж, будет работать в музыкальной школе учителем. Сыну Максиму чуть-чуть не повезло — не хватило 2-х баллов, чтобы учиться в Белорусской государственной академии авиации на факультете гражданской авиации. Обидно, конечно. Теперь будем пробовать поступить на платное обучение в ГрГУ им. Я.Купалы на инженера-программиста, данные  у него есть. А младшенькому Леонарду 10 лет, он у нас артист, любит петь. Участвовал даже в районном конкурсе «Чароўны мікрафон». Хорошие дети, трудолюбывые, помогают по дому. Хозяйство у нас большое: коровка, свиньи, куры, кошки, собака, огород… Горжусь детьми, пусть найдут свою дорогу в жизни, а мы, родители, будем помогать. До пенсии еще далеко…

— Валентина Тодоровна, Вы такая искренняя, жизне-радостная…

— А чего грустить? Живем в мирной стране. В семье порядок, все здоровы, неголодные, одеты, обуты, на работу езжу на своей легковушке, значит, не бедствуем. Коллектив на ферме хороший, заботливое руководство сельхозпредприятия. Соседи в агорогородке дружные, всегда готовы прийти на помощь друг другу. Все это и есть простое человеческое счастье.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.             

 
 
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Так считает животновод по обслуживанию телят МТФ «Лопатишки» коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Экспериментальная база «Погородно»...
 
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