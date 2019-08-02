Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в американском Сан-Хосе

Источник материала: Аргументы и факты

В американском Сан-Хосе подходит к кульминации теннисный турнир категории «Премьер» с призовым фондом около $875 тыс. В четвертьфинале соревнований белоруска Арина Соболенко (10-е место в рейтинге WTA) встречалась с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро (29).

Начало встречи не задалось у белоруски и первый сет она проиграла. Однако во втором и решающем сетах была более чем убедительна и одержала волевую победу – 3:6, 6:2, 6:4.

За выход в финал турнира Арина Соболенко поспорит с хорваткой Донной Векич (25), которая ранее выбила из борьбы Викторию Азаренко. Полуфинальный матч с участием Арины Соболенко предварительно состоится 4 августа в 5 утра по белорусскому времени.