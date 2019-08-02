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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в американском Сан-Хосе

03.08.2019 08:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в американском Сан-Хосе
Женская теннисная ассоциация

В американском Сан-Хосе подходит к кульминации теннисный турнир категории «Премьер» с призовым фондом около $875 тыс. В четвертьфинале соревнований белоруска Арина Соболенко (10-е место в рейтинге WTA) встречалась с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро (29).

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в американском Сан-Хосе Азаренко не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Сан-Хосе

Начало встречи не задалось у белоруски и первый сет она проиграла. Однако во втором и решающем сетах была более чем убедительна и одержала волевую победу – 3:6, 6:2, 6:4.

За выход в финал турнира Арина Соболенко поспорит с хорваткой Донной Векич (25), которая ранее выбила из борьбы Викторию Азаренко. Полуфинальный матч с участием Арины Соболенко предварительно состоится 4 августа в 5 утра по белорусскому времени.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает успешное выступление на турнире категории «Премьер» с призовым фондом около $875 тыс.
 
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