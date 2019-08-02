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Месси отстранили на три месяца от матчей за Аргентину

03.08.2019 09:47 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) на три месяца дисквалифицировала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, наказание распространяется на матчи за национальную команду.

Как сообщается на сайте организации, футболист еще должен выплатить штраф в размере $50 тыс.

Поводом для наказания стало поведение Месси во время розыгрыша Кубка Америки, проходившего в июне-июле в Бразилии. Комментируя проигранный аргентинцами матч Бразилии в рамках полуфинала (0:2) Месси раскритиковал работу арбитров и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции. Кроме того, в знак протеста он не явился на церемонию награждения бронзовыми медалями после победы в матче за третье место против Чили (2:1). Причем, в этой игре Месси был удален на 37-й минуте за потасовку.

Наказание для Месси распространяется как на официальные, так и товарищеские матчи сборной.

В течение недели футболист может оспорить решение. Стоимость апелляции составит $3 тыс., которые "должны быть оплачены банковским переводом".

 
 
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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) на три месяца дисквалифицировала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, наказание распространяется на...
 
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