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Крупный пожар в центре Москвы локализован

03.08.2019 09:36 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Пожар в заброшенном здании в центре Москвы локализован на площади 5 тыс. кв. м, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС РФ.

"Удалось ограничить распространение огня, локализовать пожар на 5 тыс. кв. м", - сказали в главке.

Сообщение о пожаре в выселенном четырехэтажном здании на Дубиниской улице поступило в 6:18 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве.

В столичном главке МЧС России сообщали, что к тушению пожара привлечены 24 единицы техники и порядка 70 человек личного состава.

С воздуха пожар тушат два вертолёта Московского авиационного центра, отметили в пресс-службе.

Непосредственно на пожаре пострадавших нет, отмечали в МЧС

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что неисправность электропроводки и человеческий фактор рассматриваются среди версий пожара в расселенном здании в Замоскворечье. "Рассматривается версия противоправных действий третьих лиц, а также короткое замыкание в старой электропроводке", - сказал источник.

 
 
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Пожар в заброшенном здании в центре Москвы локализован на площади 5 тыс. кв. м, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС РФ. "Удалось ограничить распространение...
 
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