В центре Москвы горит заброшенное здание хладокомбината, пожар угрожает расположенной рядом АЗС

Источник материала: Интерфакс

Пожар в расселенном здании в Замоскворечье угрожает расположенной рядом АЗС, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Есть угроза перехода огня на расположенную рядом АЗС", - сказал источник.

Пожарным пока не удается остановить распространение огня.

"Пожар охватил все здание на площади 2 тыс. кв. м. Локализовать пока не удается. Здание старое, происходят обрушения конструкций внутри", - сказал он.

Пожар в здании заброшенного хладокомбината в центре Москвы может охватить до 10 тыс. кв. метров площади.

Сообщение о возгорании в четырехэтажном здании старой постройки по адресу Дубининская, 41, стр. 4 поступило в 06:18. Полицейские просят водителей выбирать маршруты объезда в связи с перекрытием улицы.