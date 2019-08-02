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В центре Москвы горит заброшенное здание хладокомбината, пожар угрожает расположенной рядом АЗС
Источник материала: Интерфакс
Пожар в расселенном здании в Замоскворечье угрожает расположенной рядом АЗС, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Есть угроза перехода огня на расположенную рядом АЗС", - сказал источник.
Пожарным пока не удается остановить распространение огня.
"Пожар охватил все здание на площади 2 тыс. кв. м. Локализовать пока не удается. Здание старое, происходят обрушения конструкций внутри", - сказал он.
Пожар в здании заброшенного хладокомбината в центре Москвы может охватить до 10 тыс. кв. метров площади.
Сообщение о возгорании в четырехэтажном здании старой постройки по адресу Дубининская, 41, стр. 4 поступило в 06:18. Полицейские просят водителей выбирать маршруты объезда в связи с перекрытием улицы.
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Пожар в расселенном здании в Замоскворечье угрожает расположенной рядом АЗС, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "Есть угроза перехода огня на...
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