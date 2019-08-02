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В Лидском районе при пожаре в жилом доме погиб его хозяин

03.08.2019 10:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лидском районе во время пожара в жилом доме погиб его хозяин.  

По информации МЧС, возгорание произошло ночью третьего августа в деревянном одноэтажном доме в деревне Дикушки.  

В результате пожара была уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в доме. Под обломками на кровати было обнаружено тело мужчины. 

Устанавливается причина пожара. 

В конце июля 2-летнего ребенка и пенсионера спасли на пожаре в многоэтажке Гомеля (читать далее).   

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Лидском районе во время пожара в жилом доме погиб его хозяин.   По информации МЧС, возгорание произошло ночью третьего августа в деревянном...
 
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