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В Лидском районе при пожаре в жилом доме погиб его хозяин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Лидском районе во время пожара в жилом доме погиб его хозяин.
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В результате пожара была уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в доме. Под обломками на кровати было обнаружено тело мужчины.
Устанавливается причина пожара.
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Новости Беларуси. В Лидском районе во время пожара в жилом доме погиб его хозяин. По информации МЧС, возгорание произошло ночью третьего августа в деревянном...
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