В Лидском районе при пожаре в жилом доме погиб его хозяин

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лидском районе во время пожара в жилом доме погиб его хозяин.

По информации МЧС, возгорание произошло ночью третьего августа в деревянном одноэтажном доме в деревне Дикушки.

В результате пожара была уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в доме. Под обломками на кровати было обнаружено тело мужчины.

Устанавливается причина пожара.