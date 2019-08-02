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В Малорите 12-летнего мальчика насмерть засыпало песком на стройке

03.08.2019 10:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Малорите песком насмерть засыпало ребенка.  

По информации МВД, происшествие случилось второго августа. Правоохранители получили сообщение из больницы о смерти мальчика. Тело 12-летнего ребенка обнаружила его мать.  

По предварительным данным, днем мальчик ушел с друзьями на прогулку, но к вечеру не вернулся домой. На поиски сына отправилась мама. Женщина обнаружила его велосипед на территории строящегося дома. Здесь же было обнаружено тело мальчика, наполовину засыпанное песком.  

Медики, прибывшие на место, констатировали смерть ребенка.  

На место также выбыла следственно-оперативная группа. Проводятся следственные мероприятия по установлению причин и условий произошедшего.   

В конце мая в Гродно 30-летнего рабочего засыпало в строительном котловане (читать далее).  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Малорите песком насмерть засыпало ребенка.   По информации МВД, происшествие случилось второго августа. Правоохранители получили сообщение...
 
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