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Госдеп вводит новые санкции против России

03.08.2019 10:58 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Госдеп вводит новые санкции против России

glavred.info

Санкции вступят в силу ориентировочно 19 августа и будут действовать как минимум год. Это второй пакет американских санкций в связи с делом Скрипалей.

Новые санкции против России, связанные с обвинением в отравлении Скрипалей, вступят в силу через 15 дней после уведомления конгресса, сообщает РБК со ссылкой на материалы  Государственного департамента США.

В документе, который опубликован в официальном Twitter Госдепа от имени официального представителя ведомства Морган Ортагус, сообщается, что новые ограничения, которые вводятся в соответствии с требованиями закона 1991 года, предполагают препятствование Соединенными Штатами предоставлению любых займов или финансовой или технической помощи со стороны международных институтов (МВФ или Всемирного банка) в отношении России.

Также речь идет о запрете банкам США участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.

Третья мера касается ужесточения правил предоставления России американских товаров и технологий.

«Как и в случае первого раунда санкций, эти меры вступят в силу через 15 дней после уведомления конгресса и будут действовать в течение как минимум 12 месяцев», — сказано в заявлении представителя ведомства. Санкции вступят в силу после публикации в официальный журнале федерального правительства США Federal Register «19 августа или около этой даты», говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа. 

В пятницу, 2 августа, издания Financial Times (FT), Politico и New York Times (NYT) сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против России. Эти санкции, как отметили СМИ, являются вторым пакетом ограничений за приписываемое Москве использование химоружия для отравления в английском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в марте 2018 года.

Американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года обязывает правительство США применить набор из пяти видов санкций: прекращение оказания иностранной помощи, прекращение поставок вооружений и прекращение финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности США.

Первая волна этих санкций была введена в августе 2018 года и на практике оказалась малозначительной. Была введена лишь часть ограничений — запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. В Госдепе тогда пояснили, что второй пакет санкций может последовать спустя три месяца, если власти России не согласятся предоставить гарантии неприменения химоружия. В течение года в конгрессе США ни раз звучали призывы к Дональду Трампу ввести второй пакет санкций по делу Скрипалей в отношении России. Последняя такая попытка была предпринята на этой неделе.

Лондон и Вашингтон считают, что за отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британской городе Солсбери стоят спецслужбы России. Москва свою причастность к отравлению Скрипалей отрицает.

 
 
 
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Санкции вступят в силу ориентировочно 19 августа и будут действовать как минимум год. Это второй пакет американских санкций в связи с делом Скрипалей.
 
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