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Госдеп вводит новые санкции против России
03.08.2019 10:58 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
glavred.info
Санкции вступят в силу ориентировочно 19 августа и будут действовать как минимум год. Это второй пакет американских санкций в связи с делом Скрипалей.
Новые санкции против России, связанные с обвинением в отравлении Скрипалей, вступят в силу через 15 дней после уведомления конгресса, сообщает
Американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года обязывает правительство США применить набор из пяти видов санкций: прекращение оказания иностранной помощи, прекращение поставок вооружений и прекращение финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности США.
Первая волна этих санкций была введена в августе 2018 года и на практике оказалась малозначительной. Была введена лишь часть ограничений — запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. В Госдепе тогда пояснили, что второй пакет санкций может последовать спустя три месяца, если власти России не согласятся предоставить гарантии неприменения химоружия. В течение года в конгрессе США ни раз звучали призывы к Дональду Трампу ввести второй пакет санкций по делу Скрипалей в отношении России. Последняя такая попытка была предпринята на этой неделе.
Лондон и Вашингтон считают, что за отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британской городе Солсбери стоят спецслужбы России. Москва свою причастность к отравлению Скрипалей отрицает.
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Санкции вступят в силу ориентировочно 19 августа и будут действовать как минимум год. Это второй пакет американских санкций в связи с делом Скрипалей.
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