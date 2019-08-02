ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Огонь и парашюты. Посмотрите, как соревнуются снайперы и спецназовцы на «Армейских международных играх»

03.08.2019 11:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня стартовали пятые «Армейские международные игры-2019». В Беларуси проходят два конкурса в рамках мероприятия — «Полярная звезда» и «Снайперский рубеж». «Полярная звезда» — соревнование спецназовцев. В ходе состязания бойцы будут прыгать с парашютами типа «крыло», проходить тропу разведчика, показывать класс огневой подготовки и умения в области тактической медицины. «Снайперский рубеж», как понятно из названия, даст возможность помериться силами снайперам. Прямую трансляцию обоих конкурсов вы можете посмотреть уже сейчас.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
За импичмент президента Трампа выступают 118 из 235 конгрессменов-демократов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика