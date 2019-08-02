Огонь и парашюты. Посмотрите, как соревнуются снайперы и спецназовцы на «Армейских международных играх»

Источник материала: Tut.by

Сегодня стартовали пятые «Армейские международные игры-2019». В Беларуси проходят два конкурса в рамках мероприятия — «Полярная звезда» и «Снайперский рубеж». «Полярная звезда» — соревнование спецназовцев. В ходе состязания бойцы будут прыгать с парашютами типа «крыло», проходить тропу разведчика, показывать класс огневой подготовки и умения в области тактической медицины. «Снайперский рубеж», как понятно из названия, даст возможность помериться силами снайперам. Прямую трансляцию обоих конкурсов вы можете посмотреть уже сейчас.