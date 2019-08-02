Абитуриенту-2019. Наш колледж – для тех, кто ценит хорошее образование

Источник материала: Газета Авангард

Август – горячая пора не только для хлеборобов, но и абитуриентов. В разгаре вступительная кампания в средние специальные учебные заведения.





Присоединиться к дружной команде будущих специалистов агропромышленного комплекса приглашает и Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж. О предлагаемых специальностях, перспективах обучениях в колледже и ходе вступительной кампании 2019 года рассказывает директор учреждения образования Евгений Некрашевич.





– Евгений Сергеевич, какие специальности сегодня предлагает абитуриентам Буда-Кошелевский колледж?

– Последние несколько лет колледж осуществляет набор по двум специальностям: «энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства» и «техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства». Кроме диплома о среднем специальном образовании, наши выпускники получают также рабочие профессии: по специальности «техник-механик» – слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категорий «А», «В», водителя автомобиля категорий «В» и «С»: по специальности «техник-электрик» – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водителя автомобиля категории «B». Отмечу также, что учащиеся дневного отделения обеспечиваются стипендией с надбавками за успехи в учебе. Всем нуждающимся предоставляется общежитие. Кроме того, на базе колледжа работают два буфета, имеется стадион, есть возможность посещать спортивный и тренажерный залы.

– Кто из выпускников может быть зачислен в учебное заведение в первую очередь или вне очереди?

– Преимущественное право поступления имеют: дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым не противопоказано обучение в колледже, лица, перечисленные в статье 18 Закона Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС», инвалиды III группы, лица, перечисленные в статьях 19, 20, 23-25 Закона Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС», уволенные в запас военнослужащие, имеющие рекомендации воинских частей, абитуриенты из многодетных семей, абитуриенты, закончившие учреждение образования с отличием, с золотой или серебряной медалью, дети из семей погибших, умерших или ставших инвалидами при исполнении обязанностей воинской службы. Вне конкурса зачисляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

– Ну и, конечно же, несколько слов о нынешней вступительной кампании.

– Прием документов на бюджетное обучение на основе базового образования завершается уже сегодня. Что касается тех, кто планирует поступать к нам после среднего и профессионально-технического образования, то сделать это можно до 9 августа. План приема для последних – 50 электриков и столько же механиков. По данным на 2 августа, было подано 19 заявлений на специальность «энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства» и 14 на специальность «техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства». Прием документов на обучение на платной основе завершится 16 августа. Приемная комиссия работает с понедельника по субботу с 9 до 18 часов, завтра также предусмотрен рабочий день. Подробную информацию о документах, предоставляемых в приемную комиссию, контрольных цифрах приема на 2018-2019 учебный год и ходе подачи документов можно узнать по телефону приемной комиссии 8-02336-7-64-25 или на сайте учреждения образования www.bkatk.by.

Ждем вас, ведь наш колледж – для тех, кто ценит время и хорошее образование!

Марина ЛУСЕВИЧ

Фото из архива редакции