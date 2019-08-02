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В Беларуси завершается прием документов от абитуриентов в ссузы на «бюджет»

03.08.2019 11:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси завершается прием документов от абитуриентов в ссузы на «бюджет»
Фото из открытых источников

3 августа заканчивается прием документов на уровень среднего специального образования на основе общего базового образования за счет средств бюджета, а также от абитуриентов, которые поступают на платное обучение на специальности, по которым необходимо сдавать вступительное испытание, пишет БЕЛТА.

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«На уровень среднего специального образования на основе общего базового образования за счет средств бюджета планируется принять 11,5 тыс. человек. На платной основе прием документов от девятиклассников будет осуществляться по 14 августа», - рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей КАСПЕРОВИЧ.

По его словам, по 9 августа продолжается прием документов на бюджет на основе общего среднего образования, а также профессионально-технического с общим средним образованием. Кроме того, по 9 августа документы могут подавать абитуриенты, которые поступают на платное обучение на специальности, по которым необходимо сдавать вступительное испытание. На платной основе прием документов осуществляется по 16 августа.

Прием документов от желающих получить среднее специальное образование в очной (вечерней) или заочной форме за счет средств бюджета или на платной основе по специальностям сельского хозяйства и водного транспорта будет осуществляться с 1 октября по 30 ноября.

Кроме того, по 20 августа продолжается прием документов для получения профессионально-технического образования: на дневную и вечернюю формы. При этом на вечернюю форму по специальности «сельское хозяйство» прием документов будет проходить с 1 октября по 20 ноября. Прием для получения профессионально-технического образования в заочной форме получения образования будет осуществляться с 1 по 10 октября.

В 2019 году прием документов от абитуриентов на уровень среднего специального образования осуществляют 110 колледжей и 83 учреждения образования, реализующих соответствующие программы на 156 специальностей.

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В 2019 году прием документов от абитуриентов на уровень среднего специального образования осуществляют 110 колледжей и 83 учреждения образования.
 
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