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710 граждан Беларуси не смогли выехать за границу из-за «смены фамилии»

03.08.2019 10:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

710 граждан Беларуси не смогли выехать за границу из-за «смены фамилии»
АиФ

В пунктах пропуска все чаще регистрируются случаи, когда гражданам отказывают в выезде за границу из-за недействительных паспортов в связи со сменой фамилии. Только за первое полугодие 2019 года по этой причине не смогли уехать за рубеж 710 граждан Беларуси.

710 граждан Беларуси не смогли выехать за границу из-за «смены фамилии» Новая фамилия. Какие документы придётся переделать?

Один из последних таких случаев произошел 1 августа в автомобильном пункте пропуска «Брест». 28-летняя минчанка предъявила пограничникам паспорт, срок действия которого истек еще 30 мая. Девушка поменяла фамилию после расторжения брака, но вовремя не заменила паспорт. Из-за этого запланированная поездка сорвалась. К тому же ей придется заплатить крупный штраф за нарушение режима государственной границы.

Госпогранкомитет напоминает гражданам, что перед выездом за рубеж нужно обязательно проверять действительность паспорта. В частности, после смены фамилии в результате заключения или расторжения брака паспорт считается действительным только один месяц. В течение этого времени документ нужно заменить.

 
Теги: Брест
 
 
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Путешественники не позаботились о том, чтобы вовремя поменять паспорт.
 
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