710 граждан Беларуси не смогли выехать за границу из-за «смены фамилии»

Источник материала: Аргументы и факты

В пунктах пропуска все чаще регистрируются случаи, когда гражданам отказывают в выезде за границу из-за недействительных паспортов в связи со сменой фамилии. Только за первое полугодие 2019 года по этой причине не смогли уехать за рубеж 710 граждан Беларуси.

Один из последних таких случаев произошел 1 августа в автомобильном пункте пропуска «Брест». 28-летняя минчанка предъявила пограничникам паспорт, срок действия которого истек еще 30 мая. Девушка поменяла фамилию после расторжения брака, но вовремя не заменила паспорт. Из-за этого запланированная поездка сорвалась. К тому же ей придется заплатить крупный штраф за нарушение режима государственной границы.

Госпогранкомитет напоминает гражданам, что перед выездом за рубеж нужно обязательно проверять действительность паспорта. В частности, после смены фамилии в результате заключения или расторжения брака паспорт считается действительным только один месяц. В течение этого времени документ нужно заменить.