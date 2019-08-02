В сериал «Чернобыль» хотят вернуть сцену про Минск, которую вырезали

Источник материала: KYKY

Режиссер сериала «Чернобыль» Крейг Мазин дал интервью The Hollywood Reporter. В нем он рассказал о дополнительной сцене, которую зрители не увидели. Она касается Минска.

У Крейга спросили: оглядываясь назад, что бы он изменил в своей работе. Мазин ответил: «Есть одна сцена, которую мне хотелось бы вернуть обратно. Во второй серии персонаж Эмили Уотсон приходит к партийному функционеру, и он говорит ей, что никаких проблем, в принципе, нет.

Но в следующем кадре мы видим, как на самом деле этот чиновник пытается уговорить по телефону партийное руководство, чтобы то отменило первомайскую демонстрацию в Минске из-за грязного воздуха. Они запрещают. Герой ничего не может поделать, и в результате сам должен идти на парад.

Эти события в истории Чернобыля происходили на самом деле. В Киеве и Минске 1 мая состоялись парады, где люди, включая детей, вышли на улицы. Они даже не подозревали, что четыре дня назад произошел радиоактивный выброс».