spring96.org Однако равнодушие чиновников не остановило неравнодушных граждан. Они начали активно координироваться через интернет и вместе планировать ряд активностей, чтобы все же добиться того, чтобы их мнение было услышано, пишет





Авторы петиции против закона "Об отсрочках" требовали дать отсрочку от армии абитуриентам, поступившим в вузы после среднего специального или профессионально-технического обучения, вернуть отсрочку тем, кто хочет продолжать образование в аспирантуре или магистратуре. Также авторы петиции обращали внимание на дискриминацию в обучении детей, которые пошли в школу с 7 лет. Петиция была опубликована на платформе petitions.by, и под ней в рекордные сроки подписалось 10 тысяч человек - максимально доступная цифра.





сообщает «Еврорадио», 29 июля Палата представителей ответила организаторам петиции. В ответе говорится, что изложенные в петиции мысли и аргументы депутаты приняли к сведению. Но на стадиях подготовки законопроект прошел процедуру согласования, и эксперты постановили, что он соответствует Конституции Беларуси и белорусскому законодательству. Как«Еврорадио», 29 июля Палата представителей ответила организаторам петиции. В ответе говорится, что изложенные в петиции мысли и аргументы депутаты приняли к сведению. Но на стадиях подготовки законопроект прошел процедуру согласования, и эксперты постановили, что он соответствует Конституции Беларуси и белорусскому законодательству.









То, что депутаты "приняли к сведению" мнение 10 тысяч граждан Беларуси, этих граждан не устроило. Результат - создание кампании "Протест BY", в телеграм-чате которой уже собралось более 2000 человек. Участники кампании готовят информационные листовки о несовершенстве закона "об отсрочках", собираются и дальше вести сбор подписей за отмену закона, а также планируют одиночные пикеты в разрешенных для этого местах. Также в планах - мирный митинг против принятого закона в начале осени.





информации "Радио Свобода", несколько уведомлений об одиночных пикетах уже подано. Так, 23-летний Валентин Милешко подал уведомление на проведение пикета в минском парке 50-летия Октября - разрешенном месте для мирных собраний граждан. Уведомление зарегистрировали и расписали на управление идеологической работы Заводского района. Буквально на следующий день, первого августа, парню оттуда позвонила заместитель начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Валентина Попкова. Она, по словам парня, была настроена негативно и явно склоняла его отозвать уведомление на пикет. По"Радио Свобода", несколько уведомлений об одиночных пикетах уже подано. Так, 23-летний Валентин Милешко подал уведомление на проведение пикета в минском парке 50-летия Октября - разрешенном месте для мирных собраний граждан. Уведомление зарегистрировали и расписали на управление идеологической работы Заводского района. Буквально на следующий день, первого августа, парню оттуда позвонила заместитель начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Валентина Попкова. Она, по словам парня, была настроена негативно и явно склоняла его отозвать уведомление на пикет.





"Она спрашивала, какая цель пикета, кого собираемся агитировать в лесопарке, и неужели нет никаких других способов информирования людей в стране", - рассказал Валентин.





Женщина проинформировала Милешко, что ему следует будет заключать договоры с милицией, скорой и "Зеленстрой" и оплатить по 3 базовые величины в каждую инстанцию.





"Мы будем решать, нужно ли это нам накануне начала учебного года", - также предупредила она.





Такая формулировка ярко показывает, что чиновница не очень понимает, что уже полгода как действует уведомительный принцип проведения массовых мероприятий. А это значит, что отказать Валентину она сможет только в двух случаях: если кто-то другой уже подал уведомление на то же время и то же место, или если уведомление не соответствует законодательству. Найдутся ли такие основания - станет известно в ближайшее время.



