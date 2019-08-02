Вратаря сборной Таджикистана пожизненно отстранили от футбола









Вратарь сборной Таджикистана Абдуазиз Махкамов пожизненно отстранен от участия в футбольных матчах на профессиональном уровне, сообщает пресс-служба Федерации футбола Кыргызстана со ссылкой на распоряжение дисциплинарно-этического комитета АФК.





Азиатская футбольная конфедерация приняла решение о пожизненной квалификации в связи с доказанным фактом участия в договорных матчах ФК "Алай", вратарем которого был Абдуазиз Махкамов.





Договорные матчи кыргызстанского футбольного клуба "Алай" в Кубке АФК были зарегистрированы в сезонах 2017 и 2018 годов.





Абдуазиз Махкамов родился 5 июля 1987 года. В марте 2016 года перешёл в кыргызский футбольный клуб «Алай» из города Ош.





Махкамов впервые выступил за сборную Таджикистана 7 июня 2016 года. Всего сыграл 12 матчей за сборную своей страны.







