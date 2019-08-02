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Вратаря сборной Таджикистана пожизненно отстранили от футбола

03.08.2019 11:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Таджикский вратарь Абдуазиз Махкамов пожизненно отстранен от профессионального спорта.



Вратарь сборной Таджикистана Абдуазиз Махкамов пожизненно отстранен от участия в футбольных матчах на профессиональном уровне, сообщает пресс-служба Федерации футбола Кыргызстана со ссылкой на распоряжение дисциплинарно-этического комитета АФК.

Азиатская футбольная конфедерация приняла решение о пожизненной квалификации в связи с доказанным фактом участия в договорных матчах ФК "Алай", вратарем которого был Абдуазиз Махкамов.

Договорные матчи кыргызстанского футбольного клуба "Алай" в Кубке АФК были зарегистрированы в сезонах 2017 и 2018 годов.

Абдуазиз Махкамов родился 5 июля 1987 года. В марте 2016 года перешёл в кыргызский футбольный клуб «Алай» из города Ош.

Махкамов впервые выступил за сборную Таджикистана 7 июня 2016 года. Всего сыграл 12 матчей за сборную своей страны.
 
 
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Таджикский вратарь Абдуазиз Махкамов пожизненно отстранен от профессионального спорта.
 
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