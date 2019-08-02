Большинство демократов в Палате представителей США выступают за начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.





сообщает Reuters, за импичмент президента Трампа выступают 118 из 235 конгрессменов-демократов в Палате представителей. КакReuters, за импичмент президента Трампа выступают 118 из 235 конгрессменов-демократов в Палате представителей.





118-м демократом, официально выступившим в поддержку импичмента, стал конгрессмен из Калифорнии Салуд Карбахал.









«В последние несколько лет наша нация видела и слышала от этого президента много заявлений, которым не место в нашей демократии», — заявил Карбахал.





Для утверждения резолюции об импичменте президента необходимо 218 голосов конгресменов.





В июле 2019 года Палата представителей заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Трампа.





пишет Новое время. Согласно результатам голосования, 332 конгрессмена выступили против резолюции, 95 — поддержали ее. Тогда голосование показало сильное разделение среди демократов по вопросу отстранения Трампа от власти,Новое время.



