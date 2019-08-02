|
За импичмент президента Трампа выступают 118 из 235 конгрессменов-демократов
Источник материала: Партизан
Большинство демократов в Конгрессе выступают за начало процедуры импичмента Трампа.
Большинство демократов в Палате представителей США выступают за начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Как
118-м демократом, официально выступившим в поддержку импичмента, стал конгрессмен из Калифорнии Салуд Карбахал.
«В последние несколько лет наша нация видела и слышала от этого президента много заявлений, которым не место в нашей демократии», — заявил Карбахал.
Для утверждения резолюции об импичменте президента необходимо 218 голосов конгресменов.
В июле 2019 года Палата представителей заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Трампа.
Согласно результатам голосования, 332 конгрессмена выступили против резолюции, 95 — поддержали ее. Тогда голосование показало сильное разделение среди демократов по вопросу отстранения Трампа от власти,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство демократов в Конгрессе выступают за начало процедуры импичмента Трампа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)