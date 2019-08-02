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За импичмент президента Трампа выступают 118 из 235 конгрессменов-демократов

03.08.2019 11:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Большинство демократов в Конгрессе выступают за начало процедуры импичмента Трампа.

Большинство демократов в Палате представителей США выступают за начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Как сообщает Reuters, за импичмент президента Трампа выступают 118 из 235 конгрессменов-демократов в Палате представителей.

118-м демократом, официально выступившим в поддержку импичмента, стал конгрессмен из Калифорнии Салуд Карбахал.


«В последние несколько лет наша нация видела и слышала от этого президента много заявлений, которым не место в нашей демократии», — заявил Карбахал.

Для утверждения резолюции об импичменте президента необходимо 218 голосов конгресменов.

В июле 2019 года Палата представителей заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Трампа.

Согласно результатам голосования, 332 конгрессмена выступили против резолюции, 95 — поддержали ее. Тогда голосование показало сильное разделение среди демократов по вопросу отстранения Трампа от власти, пишет Новое время.
 
 
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Большинство демократов в Конгрессе выступают за начало процедуры импичмента Трампа.
 
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