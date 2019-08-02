Перед выездом за рубеж проверяйте действительность паспорта

В пунктах пропуска на белорусской границе, особенно в период отпусков и массового выезда граждан на отдых за рубеж, все чаще выявляются паспорта, которые стали недействительными в связи со сменой фамилии после заключения либо расторжения брака.





Один из последних подобных случаев зарегистрирован 1 августа в автодорожном пункте пропуска «Брест». 28-летняя жительница столицы, выезжавшая за рубеж на автобусе, предъявила пограничникам паспорт, срок действия которого истек 30 мая 2019 года. Причина, по которой девушке необходимо заменить документ – расторжение брака и смена фамилии.





Помимо сорванной заграничной поездки, минчанка также привлечена к административной ответственности статье 23.31 КоАП, максимальное наказание которой составляет штраф до 50 б.в., а недействительный документ изъят и направлен в подразделения по гражданству и миграции МВД для его замены.



