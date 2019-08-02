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Перед выездом за рубеж проверяйте действительность паспорта

03.08.2019 11:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Недействительные документы из-за смены фамилии стали причиной отказа в пересечении границы более 700 гражданам Беларуси, пишет Госпогранкомитет.


В пунктах пропуска на белорусской границе, особенно в период отпусков и массового выезда граждан на отдых за рубеж, все чаще выявляются паспорта, которые стали недействительными в связи со сменой фамилии после заключения либо расторжения брака. 

Один из последних подобных случаев зарегистрирован 1 августа в автодорожном пункте пропуска «Брест». 28-летняя жительница столицы, выезжавшая за рубеж на автобусе, предъявила пограничникам паспорт, срок действия которого истек 30 мая 2019 года. Причина, по которой девушке необходимо заменить документ – расторжение брака и смена фамилии. 

Помимо сорванной заграничной поездки, минчанка также привлечена к административной ответственности статье 23.31 КоАП, максимальное наказание которой составляет штраф до 50 б.в., а недействительный документ изъят и направлен в подразделения по гражданству и миграции МВД для его замены.
 
Теги: Брест
 
 
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Недействительные документы из-за смены фамилии стали причиной отказа в пересечении границы более 700 гражданам Беларуси, пишет Госпогранкомитет.
 
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