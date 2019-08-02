Крупная корпорация дает Беларуси 1 млн евро на развитие электротранспорта

Правительство республики одобрило проект, о чем свидетельствует соответствующее постановление Совмина (31 июля 2019 года № 499), опубликованное на правовом интернет-портале Беларуси.





Проект, инициированный NEFCO, подразумевает использование миллиона евро кредитных средств компанией «БНБ Лизинг» с целью развития белорусского рынка электротранспорта.





Минэкономики поручили в письменной форме проинформировать корпорацию о том, что правительство Беларуси по вопросу финансирования проекта возражений не имеет.





Добавим, что международная финансовая организация NEFCO работает с 1990 года. Ее учредили правительства Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.





Ключевая цель деятельности компании — положительно воздействовать на окружающую среду.