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Крупная корпорация дает Беларуси 1 млн евро на развитие электротранспорта
Источник материала: Партизан
Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO) перечислит компании «БНБ Лизинг» 1 млн евро. Денежные средства предназначены для финансирования белорусского рынка электротранспорта.
Правительство республики одобрило проект, о чем свидетельствует соответствующее постановление Совмина (31 июля 2019 года № 499), опубликованное на правовом интернет-портале Беларуси.
Проект, инициированный NEFCO, подразумевает использование миллиона евро кредитных средств компанией «БНБ Лизинг» с целью развития белорусского рынка электротранспорта.
Минэкономики поручили в письменной форме проинформировать корпорацию о том, что правительство Беларуси по вопросу финансирования проекта возражений не имеет.
Добавим, что международная финансовая организация NEFCO работает с 1990 года. Ее учредили правительства Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.
Ключевая цель деятельности компании — положительно воздействовать на окружающую среду.
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Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO) перечислит компании «БНБ Лизинг» 1 млн евро. Денежные средства предназначены для финансирования белорусского...
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