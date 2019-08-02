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Фотофакт. Жительница Лунинца вырастила килограммовый помидор

03.08.2019 10:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Килограммовый помидор вырастила на своем дачном участке жительница Лунинца Тамара Нагорная, пишет «Медиа-Полесье».


Фото: Медиа-Полесье

Тамара Васильевна вырастила томат-гигант на своем дачном участке. Выращиванием овощей она занимается давно. Выращенную в своем огороде продукцию она продает на мини-рынке.
 
 
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Килограммовый помидор вырастила на своем дачном участке жительница Лунинца Тамара Нагорная, пишет «Медиа-Полесье».
 
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