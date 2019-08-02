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Фотофакт. Жительница Лунинца вырастила килограммовый помидор
Источник материала: Партизан
Килограммовый помидор вырастила на своем дачном участке жительница Лунинца Тамара Нагорная,
Фото: Медиа-Полесье
Тамара Васильевна вырастила томат-гигант на своем дачном участке. Выращиванием овощей она занимается давно. Выращенную в своем огороде продукцию она продает на мини-рынке.
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Килограммовый помидор вырастила на своем дачном участке жительница Лунинца Тамара Нагорная, пишет «Медиа-Полесье».
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