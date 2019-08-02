Где в Минской области планируют построить таунхаусы?









Жилой блокированный дом-таунхаус, уже построенный в Острошицком Городке, состоит из десяти блок-секций. Каждая секция — это двухэтажная квартира на одну семью со встроенным гаражом и гостевым машиноместом. На первом этаже расположен гараж, входная зона с крыльцом, входной тамбур, холл-прихожая, кладовая-гардеробная, совмещенный санузел, большая кухня имеющая выход на террасу и придомовую территорию. На втором этаже две жилые комнаты, кабинет, ванная комната, санузел, балкон. Площадь квартир — почти 150 квадратных метров.





— Домики в Острошицком городке получились неплохие, оригинальные, отличающиеся от простых коробок, — высказал мнение Александр Кручанов. — Они действительно заслуживают внимания. И, в принципе, мы не отказываемся от практики строительства таких и других объектов различной конструктивной схемы и планировки. У нас есть перспектива для малоэтажной застройки в поселке Сонечном (застройщик МАПИД) и деревне Урожайная (УКС Миноблисполкома). В Руденске тоже выделяется участок для застройки различными конструктивными схемами, в том числе и по аналогии с Острошицким Городком.









В целом, как пояснил председатель комитета, в генплане всех городов-спутников предусмотрены земельные участки для комплексной индивидуальной жилищной застройки.





— Это могут быть как индивидуальные жилые дома, так и таунхаусы. Думаю, интерес к таким конструктивным решениям у людей будет. Например, при возведении таких объектов для многодетных семей в Острошицком Городке были случаи, когда люди готовы были доплатить за ненормированные метры.