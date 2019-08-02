В послужных списках адвокатов, ведущих процесс принцессы Хайи и шейха Мохаммада, числятся немало именитых клиентов. Так, защитница шейха Элен Уорд, которую в Британии называют «великой дамой разводов», занималась также бракоразводным процессом Мадонны и Гая Ричи, Шерил Коул и футболиста Эшли Коула. А Фиона Шеклтон – баронесса Белгравиа, почетный доктор юриспруденции, лейтенант Королевского Викторианского ордена, – выступающая на стороне принцессы Хайи, раньше «засветилась» в разводах принца Чарльза с принцессой Дианой и сэра Пола Маккартни с Хизер Миллс, и она по-прежнему солиситор принцев Уильяма и Гарри. Лондонские журналисты называют ее «матерью семейного права» и «демоном переговоров».





Правда, эти лестные характеристики не разделяют представители русской диаспоры в Лондоне: в русскоязычной среде госпожа Шеклтон больше известна как «старуха Шапокляк» – за вредный характер и некоторое внешнее сходство с мультипликационной героиней.





Фиона Шеклтон часто работает рука об руку с судебно-инвестиционной компанией Burford Capital, как это было в случае с предыдущим «разводом века» - между российским олигархом Фархадом Ахмедовым и Татьяной Ахмедовой. Бизнес этой компании в прессе не раз называли «бизнесом стервятников». Он основан на том, чтобы брать на себя расходы одной из сторон судебного спора, предметом которого могут быть сотни миллионов и миллиарды долларов. Выигрывая процесс, инвестор забирает себе в качестве комиссии солидную часть куша, который достается победителю – иногда больше половины.









Случаются, впрочем, и неприятные для судинвестора исключения. Одним из таких исключений, серьезно подкосившим экономику Burford Capital (акции компании потеряли в этом году треть своей капитализации) стал процесс, инициированный бывшей женой российского олигарха Фархада Ахмедова – Татьяной. В прессе появлялись сведения, что на этот шаг Ахмедову сподвигла ее близкая подруга – Ирина Абрамович, бывшая жена владельца «Челси», получившая у него при разводе 230 млн долларов и, видимо, сожалевшая, что суд проходил не в Великобритании. Слушания в Лондоне начались в 2015 году, несмотря на то, что еще в 2000 году Зюзинский суд Москвы вынес решение о разводе супругов Ахмедовых.





Причиной же разлада, чего не отрицает и сама Татьяна Ахмедова, тогда стали ее супружеские измены. Пока муж занимался в условиях Сибири разработкой сложнейшего газового месторождения – Фархад Ахмедов известен как создатель компании «Нортгаз», – молодая жена вовсю развлекалась в Лондоне.





История эта до боли похожа на нынешний конфликт принцессы Хайи и шейха Мохаммада. 45-лет ринцесса, как выяснилось, закрутила роман с собственным телохранителем, британцем, а будучи «застуканной», спешно бежала из Дубая в Лондон, прихватив с собой почти 40 миллионов долларов на «мелкие» расходы. В английской столице Хайя, как выяснили журналисты Daily Mail, поселилась в элитном особняке стоимостью 85 млн фунтов, который, как оказалось, был также куплен ею втайне от супруга, можно сказать, заблаговременно. Ведь сексуальные связи принцессы и ее охранника, как стало известно журналистам, длились довольно давно: пять лет Хайя аль-Хусейн наставляла рога вельможному мужу! А теперь, как выяснилось, он за это должен еще и заплатить свои миллиарды…













Телохранитель принцессы Хайи, бывший солдат инфантерии Рассел Флауэрс (на фото слева от принцессы) оказался по совместительству её любовником. О чем пять лет не подозревал законный муж Хайи шейх Мохаммад аль-Мактум (на фото справа от принцессы).





Обосновавшись в Лондоне и заручившись поддержкой адвокатессы Шеклтон, Хайя аль-Хусейн выдвинула свою линию защиты – дескать, она разводится с мужем в интересах дочери, которую, по исламским обычаям, могут выдать замуж насильно. Эту линию, в расчете на поддержку либерально настроенного общества, принцесса сегодня «гнет» через все британские СМИ.









Жизненные сюжеты принцессы Хайи и Татьяны исключительно хороши как иллюстрация того, что любовь кровей не выбирает. Первая – единокровная сестра правящего короля Иордании, представительница одного из самых знатных и уважаемых родов Ближнего Востока. Вторая же – дочь советского генерала, пробившаяся в «картотеку» к Петру Листерману, известному поставщику «подруг жизни» для состоятельных российских бизнесменов.





Ну а в завершение, как вишенка на торте, последняя новость с фронтов «лондонских разводов». По сведениям из достоверных источников, британские «стервятники» уже положили глаз на еще один прибыльный бракоразводный процесс с «русским акцентом»: развод олигарха Владимира Потанина с женой Натальей.





Российские суды дважды отклоняли претензии Натальи на «отступные» в размере 2,9 млрд долларов, и теперь она пытается склонить на свою сторону суды Лондона. При этом многократно увеличилась и сумма требований: по информации все той же Daily Mail, Потанина теперь хочет получить от бывшего мужа уже 11 с лишним миллиардов! Если это ей удастся, сумма станет рекордной для британской бракоразводной практики.





И снова в процессе маячит тень Фионы Шеклтон, но – принципиальная разница! – теперь она будет выступать на стороне Владимира Потанина!







