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Бывший чемпион мира покончил с собой в тюрьме

03.08.2019 10:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польский боксер и бывший чемпион мира среди молодежи по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Давид Костецки совершил самоубийство. Об этом сообщает Polsat Sport.



38-летний спортсмен находился в тюрьме. В исправительном учреждении подтвердили, что Костецки совершил самоубийство утром 2 августа.

Костецкий отбывал пятый срок. Поляк был признан виновным в организации преступной группировки и приговорен к пяти годам лишения свободы. Костецкому оставалось два года до конца срока.

В последний раз Костецки выходил на ринг в 2014 году. Тогда он уступил соотечественнику Анджею Вайде.

Костецки выступал в полутяжелом весе. На его счету 39 побед и два поражения.
 
 
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Польский боксер и бывший чемпион мира среди молодежи по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Давид Костецки совершил самоубийство. Об этом сообщает Polsat Sport.
 
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