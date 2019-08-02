Бывший чемпион мира покончил с собой в тюрьме









38-летний спортсмен находился в тюрьме. В исправительном учреждении подтвердили, что Костецки совершил самоубийство утром 2 августа.





Костецкий отбывал пятый срок. Поляк был признан виновным в организации преступной группировки и приговорен к пяти годам лишения свободы. Костецкому оставалось два года до конца срока.





В последний раз Костецки выходил на ринг в 2014 году. Тогда он уступил соотечественнику Анджею Вайде.





Костецки выступал в полутяжелом весе. На его счету 39 побед и два поражения.