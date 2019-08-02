Россия разработала для Беларуси спутник дистанционного зондирования Земли





Вид Земли с МКС. Архивное фото

"Эскизный проект разработан, сейчас проходит экспертизу ГНИО (головная научно-исследовательская организация). Экспертиза является неотъемлемой частью эскизного проектирования", - сказал он.

Ранее замдиректора по научной работе предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси Борис Чернуха сообщал, что запуск спутника планируется в 2023 году.





Позднее Роскосмос представлял аппарат на авиасалоне в Ле Бурже. В материалах госкорпорации отмечается, что спутник массой 1825 килограммов и сроком службы 7 лет будет выведен на орбиту ракетой "Союз-2.1а" с космодрома Восточный. Он будет оснащен целевой аппаратурой, позволяющей делать фотоснимки земной поверхности высокого разрешения с размером пикселя на местности 35 сантиметров.





Россия и Беларусь подписали меморандум о создании совместного спутника ДЗЗ в июне 2017 года. Расходы на проект оценивались примерно в 180 миллионов долларов. Российская сторона в лице корпорации ВНИИЭМ отвечает за служебную платформу спутника, белорусская в лице предприятия "Пеленг" - за целевую аппаратуру.









В 2006 году из-за аварии ракеты "Днепр" на орбиту не был выведен первый белорусский спутник "БелКА", созданный в Ракетно-космической корпорации "Энергия". В 2012 году в космос совместно с российским спутником "Канопус-В" был доставлен белорусский космический аппарат БКА. В настоящее время оба спутника работают по целевому назначению за пределами гарантийного ресурса.



