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Белорусского дипломата, раненого в Турции, выписали из больницы
Источник материала: Партизан
Пострадавший в Анкаре белорусский дипломат идет на поправку, он выписан из больницы. Об этом
«Наш коллега выздоравливает. До своего полного выздоровления он будет находиться дома», — сказал представитель МИД.
Как сообщалось, советник посольства Беларуси в Анкаре 24 июля подвергся нападению, когда возвращался домой с сыном.
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Пострадавший в Анкаре белорусский дипломат идет на поправку, он выписан из больницы. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника управления информации и...
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