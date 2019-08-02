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Белорусского дипломата, раненого в Турции, выписали из больницы

03.08.2019 09:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пострадавший в Анкаре белорусский дипломат идет на поправку, он выписан из больницы. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии Министерства иностранных дел Андрей Шупляк.

«Наш коллега выздоравливает. До своего полного выздоровления он будет находиться дома», — сказал представитель МИД.

Как сообщалось, советник посольства Беларуси в Анкаре 24 июля подвергся нападению, когда возвращался домой с сыном. 
 
 
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Пострадавший в Анкаре белорусский дипломат идет на поправку, он выписан из больницы. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника управления информации и...
 
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