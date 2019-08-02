В Малорите погиб подросток - засыпало песком

В дежурную часть Малоритского РОВД 2 августа около 20.40 поступило сообщение из больницы о смерти 12-летнего мальчика.

Тело ребенка обнаружила его мать. По предварительной информации, мальчик днем с друзьями ушел на прогулку и к вечеру не вернулся домой. Мама пошла искать сына и обнаружила его велосипед на территории строящегося дома.









Наполовину засыпанное песком тело ребенка, находилось рядом. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мальчика. На место выбыла следственно-оперативная группа. Проводятся следственные мероприятия по установлению причин и условий случившегося.



