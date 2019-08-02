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В Малорите погиб подросток - засыпало песком
Источник материала: Партизан
В Малорите на территории строительства жилого дома песком засыпало подростка, мальчик погиб. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД,
В дежурную часть Малоритского РОВД 2 августа около 20.40 поступило сообщение из больницы о смерти 12-летнего мальчика.
Тело ребенка обнаружила его мать. По предварительной информации, мальчик днем с друзьями ушел на прогулку и к вечеру не вернулся домой. Мама пошла искать сына и обнаружила его велосипед на территории строящегося дома.
Наполовину засыпанное песком тело ребенка, находилось рядом. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мальчика. На место выбыла следственно-оперативная группа. Проводятся следственные мероприятия по установлению причин и условий случившегося.
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В Малорите на территории строительства жилого дома песком засыпало подростка, мальчик погиб. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.
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