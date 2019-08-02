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В Москве горит здание начала XX века. Постройка начала рушиться
Источник материала: Партизан
В районе Замоскворечья в центре Москвы горит постройка начала XX века в стиле модерн,
Фото АРА
К тушению привлечены 67 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета Московского авиационного центра. Пожару присвоен повышенный ранг - номер два. Площадь пожара в здании постройки 1917 г. превысила 2 тыс. кв. м. При тушении пострадал пожарный.
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В районе Замоскворечья в центре Москвы горит постройка начала XX века в стиле модерн, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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