США официально объявили о санкциях против РФ

Санкции вступят в силу после публикации официального уведомления в федеральном регистре США.

заявлении ведомства , опубликованном в ночь на субботу, 3 августа. Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей. Об этом говорится в, опубликованном в ночь на субботу, 3 августа.





"Сегодня, в соответствии с законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года (закон CBW), США объявляют о втором пакете санкций в отношении России за использование нервно-паралитического вещества Новичок при попытке убить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль в Великобритании 4 марта 2018 года", – говорится в сообщении.

Указано, что эти действия "поставили под угрозу тысячи жизней в Солсбери и Эймсбери и привели к госпитализации Скрипалей, британского полицейского и двух гражданских лиц, один из которых впоследствии умер от ее воздействия".





"Как и в случае с первым пакетом санкций, эти меры вступят в силу после 15-дневного периода уведомления Конгресса и после этого будут действовать в течение как минимум 12 месяцев", – В отметили в Госдепе.









Отменить санкции могут при условии, что Москва продемонстрирует международным инспекторам "гарантии неприменения химического оружия", а также выплатит "возмещение жертвам нападения в Солсбери".





Позднее в Госдепе уточнили, что санкции вступят в силу после публикации официального уведомления в федеральном регистре США, что ожидается "19 августа 2019 года или около того".





korrespondent.net Второй пакет санкций по отношению к России в рамках дела Скрипалей направлен на ограничение России в доступе к средствам международных организаций, включая МВФ и Всемирный банк, пишет





Американским банкам запретили "участие в первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях", а также запретили выдавать кредиты правительству России в иностранной валюте.





Кроме того, санкции налагают экспортные ограничения в рамках списка товаров и технологий, утвержденного министерством торговли США. Они затронут материалы, связанные с оружием массового поражения – биологическим и химическим.









Накануне стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Вашингтона, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.





Напомним, 27 августа 2018 года вступил в силу первый пакет американских санкций по делу Скрипалей.



