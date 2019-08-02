Отдохнула на Карибах: Женщина погладила пса и лишилась всех конечностей









Отмечается, что вернувшись из отпуска на Карибах, женщина резко почувствовала себя плохо. Она испытывала сильную боль в спине и тошноту, однако посчитала это симптомами гриппа.





Со временем Трейнер становилось все хуже и ее срочно госпитализировали.





Несмотря на интенсивную терапию, у женщины начал развиваться сепсис. Трейнер ввели в искусственную кому, но у нее появилась гангрена. Медикам пришлось ампутировать ноги выше колена и кисти, чтобы спасти ее жизнь и не допустить распространения инфекции.









В анализах женщины обнаружили бактерии Capnocytophaga, обычно встречающиеся в слюне собак и кошек и передающиеся через укус или обычный контакт со слюной. Однако случаи заражения среди людей очень редки – примерно один шанс на миллион.





Врачи полагают, что Трейнер могла заразиться от одного из своих домашних псов.





ru.oxu.az Несмотря на случившееся, женщина призналась, что по-прежнему любит своих животных, пишет



