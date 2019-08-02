Заключенные из Беларуси, России, Бразилии, Англии, Армении, Италии и США сразятся в шахматы

Источник материала: Интерфакс

Первый по масштабу в истории шахмат турнир между осужденными семи стран стартует в понедельник посредством интернета, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

"5-6 августа состоится международный интернет-турнир по шахматам среди осужденных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях России, Бразилии, Англии, Армении, Белоруссии, Италии и США", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в "Интерфакс".

По данным ведомства, каждую страну представят четыре человека, которые сыграют друг с другом по круговой системе, а команда победитель определится по количеству набранных очков.

"Выбор игроков, которые будут участвовать в международном шахматном турнире, был сделан по итогам Общероссийской акции массовой игры в шахматы среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Она прошла 19 июля в преддверие Международного дня шахмат одновременно во всех регионах России", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что из Москвы за интернет-баталиями будут наблюдать представители ФСИН, также интернет-трансляцию организуют в других четырех регионах, но только на игровых площадках - общий онлайн доступ к трансляции не предусмотрен.

В пресс-бюро добавили, что в истории тюремных шахмат это состязание первое по количеству соперников из стольких стран.