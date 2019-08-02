День рождения белорусских студенческих отрядов, который приходится на 1 августа, отметили в детском оздоровительном лагере «Ромашка»

Источник материала: Вороновская газета





Здесь в педагогическом отряде под руководством Марины Малашевич трудятся более двадцати молодых людей. К ним в гости приехали первый секретарь РК ОО «БРСМ» Наталья Метелица и ветеран студотрядовского движения, председатель районного совета ветеранов Нелли Пушненкова. Встреча прошла в формате открытого диалога, приуроченного к данному празднику и 75-летию образования Гродненской области.

В тесном кругу друзей за чашкой чая было приятно пообщаться. Нелли Казимировна рассказала юношам и девушкам о своем студотрядовском прошлом, затронув вехи истории этого молодежного движения:

— В далеком 1963 году, будучи третьекурсницей Гродненского пединститута имени Я. Купалы, стала участницей первого студотряда, который формировался в Гродно. Попасть в него смогли только те студенты, которые хорошо сдавали все сессии. Направили нас на работу в Уральскую область в Казахстан. Три дня добирались к месту нашей дислокации. Встретили нас торжественно, с оркестром, дали время отдохнуть. К строительству объектов нас не привлекали. Мы лепили так называемые саманы (кирпичи). А еще в наши обязанности входила культурно-массовая работа среди местного населения. При студотряде действовал пионерский лагерь для ребят. Организованные нами концертные программы с удовольствием посещали даже жители отдаленных кишлаков. Также мы выступали с лекциями. Помню, была комиссаром по культурно-массовой работе и читала лекцию о том, как плохо живет молодежь на западе, и какие замечательные условия созданы для нее в советском государстве.



















Больше двух месяцев провели мы в Казахстане. Время пролетело быстро. Скажу честно, заработали мы неплохо. Но главное — была романтика. В незнакомой местности, где другие традиции, обычаи, обзавелись новыми знакомствами.

В 1963 году из Беларуси в составе студотрядов в Казахстан уехало 2,5 тысячи молодых людей. А в следующем 64-м — уже 7 тысяч. В то время я была выпускницей института и, к сожалению, присоединиться к молодежи уже не смогла.

Первые невыездные студотряды в Гродно появились во время строительства азотно-тукового завода. Новшества в работе отрядов произошли в 1966 году после всесоюзного слета отрядов в Москве, в котором посчастливилось принимать участие и мне. Тогда в них стали зачислять трудновоспитуемых подростков. К студотрядовцам присоединились студенты-иностранцы. Наши молодые люди начали выезжать на работу за границу. Например, 15 человек отправились в Алжир.











Студотрядовское движение было широко развито и пользовалось огромной популярностью в странах бывшего Советского Союза. Для работы в пионерских лагерях в 1984 году был создан первый педагогический отряд. С тех прошло 35 лет. Так что, у вас сегодня небольшой юбилей. Поздравляю! Пусть каждый день, проведенный здесь, будет наполнен новыми яркими эмоциями и впечатлениями.

В знак этой даты и за помощь в организации деятельности педагогических отрядов Наталья Метелица объявила Благодарность начальнику лагеря «Ромашка» Ольге Мисейко. Завершил торжество психологический тренинг. Молодые люди активно включились в него и получили массу удовольствия от совместного времяпровождения.















Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.