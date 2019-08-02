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Рыцарский фест: Открытие. Шествие, приветствие, театрализация и «Літы Талер». Обновляется

03.08.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В субботу утром, 3 августа, в Мстиславле прошло открытие праздника средневековой культуры «Рыцарский фест». Шествие клубов исторической реконструкции, театрализованное представление и выступление группы «Літы Талер» — отличный старт «Рыцарского феста. Мстиславль-2019». Смотрите фото.

 

 
 
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В субботу утром, 3 августа, в Мстиславле прошло открытие праздника средневековой культуры «Рыцарский фест». Шествие клубов исторической реконструкции,...
 
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