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Сотрудники наркоконтроля уничтожили полгектара конопли вблизи д. Сороги
03.08.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На пустыре вблизи д. Сороги Слуцкого района сотрудниками слуцкого наркоконтроля (ОНиПТЛ) обнаружена и уничтожена дикорастущая конопля на площади 0,51 га общей массой около 550 кг.
Напомним, 1 июня по 15 сентября в Беларуси проходит спецпрограмма «Мак», направленная на недопущение посева, выращивания, сбора и распространения наркосодержащих культур.
Если же будет установлено, что наркосодержащие растения выращиваются в целях сбыта, наступает уголовная ответственность.
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На пустыре вблизи д. Сороги Слуцкого района сотрудниками слуцкого наркоконтроля (ОНиПТЛ) обнаружена и уничтожена дикорастущая конопля на площади 0,51 га общей...
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