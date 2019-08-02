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Сотрудники наркоконтроля уничтожили полгектара конопли вблизи д. Сороги

03.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На пустыре вблизи д. Сороги Слуцкого района сотрудниками слуцкого наркоконтроля (ОНиПТЛ) обнаружена и уничтожена дикорастущая конопля на площади 0,51 га общей массой около 550 кг.

Напомним, 1 июня по 15 сентября в Беларуси проходит спецпрограмма «Мак», направленная на недопущение посева, выращивания, сбора и распространения наркосодержащих культур.

  • Ст. 16.1 КоАП Республики Беларусь – посев или выращивание без цели сбыта или изгатовления наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические вещества или психотропные вещества – влекут наложение штрафа до 20 базовых величин.

Если же будет установлено, что наркосодержащие растения выращиваются в целях сбыта, наступает уголовная ответственность.

Сотрудники наркоконтроля уничтожили полгектара конопли вблизи д. Сороги

Сотрудники наркоконтроля уничтожили полгектара конопли вблизи д. Сороги

Сотрудники наркоконтроля уничтожили полгектара конопли вблизи д. Сороги


Slutsk-Gorod.by

 
 
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На пустыре вблизи д. Сороги Слуцкого района сотрудниками слуцкого наркоконтроля (ОНиПТЛ) обнаружена и уничтожена дикорастущая конопля на площади 0,51 га общей...
 
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