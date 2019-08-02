Минчанин выманил у жителей Витебска 20 тысяч евро

Источник материала: Аргументы и факты

48-летний минчанин находится в ИВС. В его отношении возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Злоумышленник приехал из Минска в Витебск, где обманул троих человек более чем на 20 тыс. евро. Мужчина уверял, что владеет фирмой по оказанию оздоровительных услуг. Он просил дать взаймы на развитие бизнеса, после чего исчезал.