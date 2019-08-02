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Минчанин выманил у жителей Витебска 20 тысяч евро

03.08.2019 12:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчанин выманил у жителей Витебска 20 тысяч евро
МВД Республики Беларусь

48-летний минчанин находится в ИВС. В его отношении возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси. 

Злоумышленник приехал из Минска в Витебск, где обманул троих человек более чем на 20 тыс. евро. Мужчина уверял, что владеет фирмой по оказанию оздоровительных услуг. Он просил дать взаймы на развитие бизнеса, после чего исчезал.  

Правоохранители обращают внимание: если вы пострадали от действий мужчины на фото, сообщите об этом по телефонам 8 (0212) 37-10-97 или 102. 

Минчанин выманил у жителей Витебска 20 тысяч евро
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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