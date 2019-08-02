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Церемония открытия конкурсов "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда", международных армейских игр "АрМИ-2019" проходит в Бресте
03.08.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" проходит официальная церемония открытия конкурсов "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда" международных армейских игр "АрМИ-2019".
Подробнее про мероприятия
Сегодня стартовали пятые «Армейские международные игры-2019». В Беларуси проходят два конкурса в рамках мероприятия — «Полярная звезда» и «Снайперский рубеж». «Полярная звезда» — соревнование спецназовцев. В ходе состязания бойцы будут прыгать с парашютами типа «крыло», проходить тропу разведчика, показывать класс огневой подготовки и умения в области тактической медицины. «Снайперский рубеж», как понятно из названия, даст возможность помериться силами снайперам.
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Церемония открытия конкурсов "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда", международных армейских игр "АрМИ-2019" проходит в Бресте
В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" проходит официальная церемония открытия конкурсов "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда" международных...
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