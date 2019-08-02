Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Брестской таможни во взаимодействии с сотрудниками МВД проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых была выявлена схема незаконной поставки транспортных средств на территорию Евразийского экономического союза.





Оперативниками было установлено, что 57-летний житель Брестского района с октября 2018 года по февраль 2019 года ввез на территорию Республики Беларусь под видом одного транспортного средства семь автомобилей «Ауди».

С этой целью белорусские регистрационные знаки устанавливались на автомобили аналогичной модели на территории Польши. В страну они ввозились по «зеленому» коридору, предназначенному для перемещения товаров, не подлежащих таможенному декларированию, после чего реализовывались в Беларуси.





При проведении оперативных мероприятий сотрудниками таможни транспортные средства были изъяты.





Проведенным УСК по Брестской области расследованием было установлено, что противоправными действиями мужчины бюджету был причинен ущерб на сумму более 115 тыс. белорусских рублей.





Его действия квалифицированы по ч.1 ст. 231 (уклонение от уплаты таможенных платежей) УК Республики Беларусь. К обвиняемому применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На его имущество наложен арест.















