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Жительница Лунинца вырастила килограммовый помидор
03.08.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Большой томат Тамара Васильевна Нагорная вырастила на своём дачном участке.
Помидор взвесили, оказалось ровно 1000 грамм. Фото помидора-«тяжеловеса» в редакцию Медиа-Полесья прислала дочь женщины
Тамара Васильевна торгует овощами на минирынке. По себе человек она очень трудолюбивый, живёт на даче, у неё большой огород, а выращенные с огромной заботой и любовью культуры не могут не радовать своей отдачей.
- А вкус какой у них! – восторженно делится дочь урожайными достижениями лунинчанки.
Тамара Васильевна с супругом
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Большой томат Тамара Васильевна Нагорная вырастила на своём дачном участке. Помидор взвесили, оказалось ровно 1000 грамм. Фото помидора-«тяжеловеса» в редакцию...
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