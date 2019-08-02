Жительница Лунинца вырастила килограммовый помидор

Источник материала: Виртуальный Брест

Большой томат Тамара Васильевна Нагорная вырастила на своём дачном участке.





Помидор взвесили, оказалось ровно 1000 грамм. Фото помидора-«тяжеловеса» в редакцию Медиа-Полесья прислала дочь женщины

Тамара Васильевна торгует овощами на минирынке. По себе человек она очень трудолюбивый, живёт на даче, у неё большой огород, а выращенные с огромной заботой и любовью культуры не могут не радовать своей отдачей.

- А вкус какой у них! – восторженно делится дочь урожайными достижениями лунинчанки.





Тамара Васильевна с супругом