Житель Брестского района за несколько месяцев ввез в Беларусь семь автомобилей под видом одного

Источник материала: Tut.by

Житель Брестского района за несколько месяцев под видом одного автомобиля ввез в Беларусь семь, сообщили в Государственном таможенном комитете.



Фото: customs.gov.by

57-летний житель Брестского района с октября 2018 года по февраль 2019 года ввез на территорию Беларуси под видом одного транспортного средства семь автомобилей Audi.

Белорусские регистрационные знаки устанавливались на автомобили аналогичной модели на территории Польши. В страну машины ввозились по «зеленому» коридору, предназначенному для перемещения товаров, не подлежащих таможенному декларированию, после чего реализовывались в Беларуси, рассказали в комитете.

Видео: ГТК

Транспортные средства изъяты. Следователи установили, что противоправными действиями мужчины бюджету причинен ущерб на сумму более 115 тысяч белорусских рублей.

Его действия квалифицированы по ч.1 ст. 231 (уклонение от уплаты таможенных платежей) УК. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На его имущество наложен арест.